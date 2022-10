Squizzato è l'uomo del destino: gol allo scadere e tripudio Varesina

Partita difficile, quella tra Varesina e Castellanzese. Impegno domenicale di alto livello e di alta classifica, il match con l'andare delle lancette assume sempre di più i connotati della gara costipata, in cui entrambe le squadre non riescono a sbloccare la situazione, nonostante i tanti tentativi. Nel caso specifico, a provarci con maggiore intensità è la Varesina di Patrik Arban, che spinge e chiude gli ospiti legnanesi nella loro metà campo, senza avere modo però di gonfiare la rete, nonostante giocatori come Giudici e Loukou abbiano buone occasioni per portare la loro squadra in vantaggio. Niente da fare però: la porta sembra stregata e non sembra esserci modo di infilare la palla in rete. Poi, però, l'uomo del destino sale in cattedra.

FERMI TUTTI: PARLA SQUIZZATO

L'uomo del destino risponde al nome di Matteo Squizzato, che al 35' del secondo tempo mette la palla in rete e sostanzialmente apre le marcature nello stesso momento in cui chiude la partita. Per completezza, però, non si può non citare anche Alexander Rusyn, giocatore subentrato dalla panchina nella ripresa e che con la sua freschezza riesce a spaccare la partita, servendo il pallone perfetto per Matteo. Infine, non si può non parlare della grande lettura di Arban dalla panchina, che ha capito quale poteva essere il momento migliore per inserire forze fresche attingendo dai ragazzi a disposizione della Varesina: nella prima partita stagionale sotto la pioggia, il dispendio energetico è stato veramente tanto e quindi il tecnico ha pensato - pensiero rivelatosi poi corretto - che i subentrati sarebbero stata una carta da giocare con estrema astuzia.

Eroici: Matteo Squizzato e Alexander Rusyn, gol per il primo su assist del secondo

E così è effettivamente stato, perché proprio Rusyn, quando probabilmente gli altri giocatori in campo avevano finito il fiato, praticamente a gara finita si lancia in una sgasata delle sue, lascia sul posto l'avversario e arriva in area: una volta sulla linea di fondo, Alexander mette un cross a rimorchio all'altezza del dischetto di rigore e più veloce di tutti arriva proprio Squizzato, che controlla e calcia quello che è un vero e proprio rigore in movimento. È il 35' del secondo tempo e non c'è più tempo in pratica. Si gioca per qualche altro momento e al triplice fischio si concretizza in tre punti la felicità della Varesina, che vince la gara con la Castellanzese con il più classico ma anche il più epico dei finali.

A MENTE FREDDA

Insomma, son serviti più di settanta minuti alla squadra di Arban per riuscire a superare il muro della Castellanzese, ma alla fine, grazie a Squizzato, i 2008 ce l'hanno fatta. Arban, il tecnico, non può che essere contento di quanto visto, a prescindere dal risultato: «È stata una partita che abbiamo fatto noi. Abbiamo avuto almeno due occasioni con Loukou e Giudici, ma non siamo riusciti a segnare. Loro erano ben organizzati ma ci hanno lasciato l’iniziativa. E quando abbiamo questa possibilità, noi non ce lo facciamo dire due volte, anzi. Vogliamo sempre imporre il nostro calcio. La panchina, poi, ha fatto la differenza: i cambi hanno fatto bene e sono entrati con la testa giusta in una partita che nelle fasi precedenti era stata molto fisica e dispendiosa».