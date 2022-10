Angileri e Tommasi, due Spider-Man in porta: voto 7.5; Agati decide l'incontro: voto

1-0 per i nerazzurri in Seguro-Accademia Inter: decide il gol segnato a circa metà primo tempo da Agati, che messo solo davanti ad Angileri riesce a infilare il pallone dei tre punti in rete. Angileri che, nonostante il gol subito, è stato il migliore in campo tra le fila dei padroni di casa. Gli ospiti, che tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive dalle quali, evidentemente, hanno saputo riprendersi nel migliore dei modi.

LE PAGELLE

SEGURO

Angileri 7.5 «Il Multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco», sarebbe il caso di dire. Nelle due porte ci sono due versioni di Spider-Man, che scattano in maniera spettacolare ed evitano gol alla loro squadra. Samuele è tra i migliori in campo del Seguro e riesce a toccare palloni che sembravano veramente imprendibili.

Prisco 6.5 Partita difficile che lui gioca in maniera attenta e consapevole: sa quando è il momento di affondare e quando invece deve restare lockato dietro per dare copertura alla sua zona di campo. Non spinge particolarmente ma in difesa riesce a farsi valere.

Valsecchi 6 Meno propositivo rispetto al compagno sulla fascia opposta, gioca una partita tutto sommato buona ma senza riuscire mai a mettersi in mostra per giocate chiave nel tempo che ha a disposizione. (29' st Cozzi sv).

Stelluti 6 L'avvio è veramente complicato, perché l'Accademia Inter gioca a ritmi altissimi sin da subito. Con calma cerca di riassestarsi e di trovare le geometrie che permettono al Seguro di chiudere il primo tempo in crescendo.

6' st Nardulli 6 Il suo ingresso in campo arriva nel momento in cui la squadra sta alzando i ritmi per provare a trovare perlomeno il pareggio: porta fisicità e quantità in mezzo al campo in una fase della partita in cui effettivamente servono questi fattori.

Salomone 6 Gli avversari fanno girare palla molto bene e lui ci mette un po' a prendere le misure agli attaccanti nerazzurri, che comunque riusciranno sempre a trovarsi molto bene per tutta la partita. C'è da dire però che quando c'è da chiudere ci riesce, pur con fatica ma riesce nel suo intento. (25' st Lippo sv).

Falappi 7 Fisico e solido, riesce a dare una grossa mano non solo al reparto difensivo - il suo - ma anche alla fase offensiva, perché porta centimetri importanti per provare a far male con palloni spioventi. Pericoloso anche su calcio di punizione, serve una grande parata di Tommasi per negargli il gol.

Riboldi 6.5 Un ottimo primo tempo, in cui dà veramente tutto: corsa, qualità, sventagliate e giocate potenzialmente pericolose. A voler trovare il pelo nell'uovo, quando potrebbe tirare o servire i compagni tiene il pallone tra i piedi per un tempo di gioco di troppo.

6' st Varriale 6 Sostanzialmente entra per provare a cambiare la partita. È vero che a livello di tabellino non ci riesce, ma lui ci prova in tutti modi a provare a costruire qualcosa: confusionario in alcuni momenti, più ordinato e pulito in altri. Entra bene.

Pitissi 6.5 Uno degli ex della partita e si vede. Sente forse in maniera leggermente eccessiva la pressione derivata dall'incontrare i suoi vecchi compagni e si lascia andare ad alcuni errori non da lui. In ogni caso, gioca comunque una buona partita e sfiora un eurogol che avrebbe campiato l'andamento della gara.

Cusumano 6 Si accende solo nel finale di gara. Può fare sicuramente meglio e altrettanto sicuramente lo sa anche lui. La gara non era facile, perché i difensori dell'Accademia erano in gran giornata, ma da lui è lecito aspettarsi qualcosina in più. Durante il forcing del Seguro gli capitano due occasioni molto buone, ma prima è sfortunato nella girata e dopo deve arrendersi - anche lui - a Tommasi.

Scarfato 6.5 Gran bel giocatore che oggi si accende però a sprazzi. Nel primo tempo prova a lasciarsi andare a qualche giocata creativa, ma è contenuto bene. Nella ripresa sfrutta la maggiore stanchezza degli avversari per provare ad esibirsi in qualche dribbling che possa far male. Pericoloso in quei casi, ma anche un po' troppo testardo: alzando la testa avrebbe visto compagni di squadra meglio piazzati e potenzialmente più pericolosi.

20' st Specchia 6 Quando diventa parte della partita c'è poca tattica e tanti palloni spioventi in area: partecipa all'assedio finale cercando di giocare comunque in maniera ordinata.

Crapanzano 6 Un altro ex della partita: lo si vede poco e non riesce a tirare fuori quelle giocate che la scorsa stagione lo rendevano veramente incisivo. Ci prova con qualche sgasata e strappo sulla fascia, ma gli avversari - appunto - lo conoscono e sanno come contenerlo.

All. Silipo 6.5 I suoi ragazzi sono impalpabili nel primo tempo. Prima dell'intervallo il Seguro chiude in crescendo, è vero, ma i primi 25' minuti sono stati unicamente appannaggio dell'Accademia Inter. Molto meglio nella ripresa, in cui manca veramente solo il gol.

La rosa del Seguro prima dell'inizio del match

ACCADEMIA INTER

Tommasi 7.5 Che partita del portierino-portierone classe 2008 dell'Accademia Inter! Vola tra i pali ed evita gol che sembrano già fatti con una facilità disarmante. Nel primo tempo l'intervento su Pitissi ha veramente del clamoroso mentre nel secondo tempo risponde presente alle chiamate in causa da parte del Seguro.

Meriggi 6.5 Ottima gara per lui, che riesce non solo a fare molto bene in difesa, riuscendo ad annullare gente come Crapanzano o Specchia, ma anche a creare un po' di scompiglio lì davanti, dove soprattutto nel primo tempo l'Accademia Inter viaggia a velocità altissime.

23' st Tardelli 6.5 Porta solidità tra le fila dei nerazzurri quando gli avversari stanno dando il tutto per tutto per riuscire a segnare il pareggio.

Maggini 6.5 Corsa, coperture e volontà. Le tre parole chiave della sua partita, giocata su un buon livello per tutta la durata e -soprattutto - in tutti i momenti che compongono il match: sia quando l'Accademia Inter è in controllo ma anche quando c'è da tenere duro nelle battute finali.

Marrone 6.5 Il solito direttore d'orchestra a centrocampo: dai suoi piedi passano praticamente tutte le azioni più pericolose degli ospiti e detta i tempi di ogni giocata. Un vero leader tecnico sul quale l'Accademia fa grande affidamento. Lui ha tante belle qualità e anche oggi lo ha dimostrato in campo.

Annale 7 Solido al centro della difesa, fa a sportellate con gli attaccanti avversari e soprattutto nel primo tempo riesce ad annullare assieme ad Annale le sortite offensive. Nel secondo tempo leggermente più in difficoltà, ma comunque molto bene.

Tareiev 7 Anche per lui una grande partita. Si dimostra forse più statuario e predisposto all'anticipo rispetto al collega di reparto, nel secondo tempo riesce a tenere botta e ingaggia un bel duello con Cusumano. Alla fine l'attaccante non entra nel tabellino marcatori e per lui e tutta la difesa è una vittoria nella vittoria. (30' st Cambareri sv),

Bucciero 7 Quanta corsa fino a quando è stato in campo. Dà ottimi suggerimenti ai compagni e ci mette quell'agonismo necessario a fare la differenza in partite come questa. Il reparto offensivo gira benissimo nel primo tempo e lui è altamente partecipe della manovra con belle imbucate e anche qualche inserimento degno di nota.

12' st Vai 6.5 Con il suo ingresso si rivitalizza un attacco nerazzurro che a inizio secondo tempo sembrava andato leggermente in letargo. Non si lascia andare a giocate clamorose, è vero, ma aiuta enormemente i suoi a respirare cercando di tenere alta la squadra quando il Seguro spinge e non poco.

Conversa 6.5 A centrocampo le sue qualità ormai sono ben note. Anzi, oggi forse leggermente sottotono rispetto al solito e a quello che ha abituato. Fa comunque molto bene e mette ordine nella manovra dei nerazzurri con la sua intelligenza tattica e il suo avere praticamente occhi in ogni zona del campo.

Gallo 6.5 Oggi non segna, ma fa tanto lavoro in favore dei compagni per permettere loro di essere più pericolosi. Pronti-via va anche vicinissimo ad un gol che ancor prima avrebbe indirizzato la partita in favore dei suoi. Partita da uomo squadra. (28' st Giuliani sv).

Guerini 7 Tanta fantasia e una traversa che grida ancora vendetta. Nella partita giocata contro il Seguro gli manca veramente soltanto il gol, perché in quanto a qualità messa in campo e capacità di lettura non è secondo assolutamente a nessuno.

Agati 8 Quando giochi una partita fatta di strappi, dribbling e uomini saltati già di per sé non può che essere una prova positiva. Se poi segni anche il gol vittoria che vale tre punti pesantissimi per la tua squadra, allora non puoi che essere l'MVP del match. (35' st Zekatrinej sv).

All. Rufo 7 Una partenza veramente incredibile per la sua squadra: dal fischio d'inizio i suoi ragazzi cominciano a giocare con il piede a tavoletta sull'acceleratore e mettono immediatamente in difficoltà un Seguro che forse non si aspettava tale approccio. Nel secondo tempo poi è bravo nel dire ai suoi di dosare le energie e riuscire a gestire la partita.

L'Accademia Inter al gran completo

ARBITRO

Eba della Lomellina 6 Direzione di gara tutto sommato giusta, anche se in alcuni momenti alcune scelte sono di difficile comprensione. Forse nel finale manca un rigore per l'Accademia Inter, ma lui è sicuro nel far proseguire il gioco. Sempre ben posizionato e attento sui fuorigioco.