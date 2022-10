Cecchino Agati la mette sotto l'incrocio: i nerazzurri tornano alla vittoria

I tre punti tornano ad essere di casa per l'Accademia Inter. La trasferta con il Seguro termina 1-0 in favore dei nerazzurri: a decidere l'incontro è il gol segnato da Agati a metà primo tempo. L'attaccante con un inserimento si ritrova tutto solo davanti al portiere e spara il pallone sotto l'incrocio e poi corre per ricevere gli abbracci dei propri compagni. La squadra di Rufo gioca un ottimo primo tempo e nella ripresa cerca di gestire il risultato davanti ad un Seguro sicuramente più arrembante - dopo una prestazione opaca nell'avvio di gara - e alla ricerca del gol che potesse portare al pareggio e cambiare la sceneggiatura del film della partita. Niente da fare però che i ragazzi di Silipo, che si son dovuti fermare davanti alla saracinesca tirata su da Tommasi, tra i migliori in campo, che ha allontanato sostanzialmente tutti i pericoli dalla sua porta. Tre punti per i nerazzurri, quindi, che dopo le sconfitte contro Alcione e Masseroni ritrovano la vittoria; seconda sconfitta consecutiva per il Seguro, invece, che arriva quindi all'impegno esterno con la Masseroni con l'imperativo e la voglia di fare risultato.

ACCADEMIA INTER FAST & FURIOUS

Più Accademia Inter nella prima frazione, che finisce 1-0 proprio per i nerazzurri ospiti. La squadra allenata da Rufo parte subito fortissimo, sfiorando due volte il gol nelle prime battute del match, prima con Gallo e poi con Guerini, che prende la traversa con un bel tiro a scendere dalla distanza (2’). Il Seguro rimane come spaesato da questi ritmi alti già dal fischio d’inizio ed ha bisogno di diversi giri di lancette per riuscire a riorganizzarsi e iniziare a fare il proprio gioco, trovando il proprio trascinatore in capitan Riboldi. Con il crescere della prestazione dei padroni di casa, però, non diminuisce quella dell’Accademia Inter: in particolare, va sottolineato come i giocatori del reparto offensivo si trovino con grande facilità e ottima fluidità di gioco. Agati, Guerini, Gallo e Bucciero combinano benissimo tra di loro e mettono in difficoltà le retrovie dei padroni di casa, che sono costretti a provare a giocare perlopiù di ripartenza. La difesa della squadra di Silipo però va in affanno e l’Accademia riesce a passare con Agati, che messo davanti ad Angileri - che in precedenza era stato autore di ottimi interventi - non sbaglia e fa 1-0 per gli ospiti mettendo il pallone sotto l'incrocio con una staffilata sul primo palo. Il Seguro prova ad aumentare i giri del motore, ma Annale e Tareiev fanno bene la guardia e schermano a dovere le offensive dei padroni di casa. Il brivido più grande porta la firma dell’ex Pitissi, che dalla lunga distanza fa partire un grandissimo tiro indirizzato nell’angolino destro, ma Tommasi ha uno scatto di reni spettacolare e permette ai suoi di andare all’intervallo in vantaggio.

ASSALTO E GESTIONE

Al ritorno in campo, si può notare un Seguro più determinato rispetto alla versione quantomeno opaca vista nella prima parte di gara: i ragazzi di Silipo giocano con più convinzione e si portano con più frequenza vicino all’area difesa da Tommasi, ma l’Accademia Inter continua a far bene da guardia al risultato ed evita grossi pericoli. Su calcio di punizione ci prova Falappi, ma il pallone - pur direzionato in maniera praticamente perfetta - è debole e Tommasi ha il tempo di leggere la traiettoria e intervenire in tuffo (10’), sfoderando il secondo grande intervento della ripresa. Lato ospiti, i ragazzi di Rufo giocano un secondo tempo più calcolato, cercando di gestire il risultato e di affondare senza correre particolari rischi. L’ingresso di Vai nel tridente offensivo porta nuova freschezza per i nerazzurri che lì davanti, seppur con minore frequenza, continuano a trovarsi molto bene. Nell’ultima parte di gara parte il forcing Seguro, con Cusumano che prova a sfruttare al meglio due grandi occasioni che gli capitano nel giro di pochi secondi, ma ancora Tommasi dice di no (27’), salvando il risultato per i suoi. Triplice fischio e +3 in classifica per l'Accademia Inter, che torna alla vittoria con una partita giocata ai giusti ritmi nei giusti momenti.

IL TABELLINO

SEGURO-ACCADEMIA INTER 0-1

RETE: 17' Agati (A).

SEGURO (4-3-3): Angileri 7.5, Prisco 6.5, Valsecchi 6 (29' st Cozzi sv), Stelluti 6 (6' st Nardulli 6), Salomone 6 (25' st Lippo sv), Falappi 7, Riboldi 6.5 (6' st Varriale 6), Pitissi 6.5, Cusumano 6, Scarfato 6.5 (20' st Specchia 6), Crapanzano 6. A disp. Pititto, Locatelli, Brouzes, Iannarino. All. Silipo 6.5. Dir. Mandelli - Prisco.

ACCADEMIA INTER (4-3-3): Tommasi 7.5, Meriggi 6.5 (23' st Tardelli 6.5), Maggini 6.5, Marrone 6.5, Annale 7, Tareiev 7 (30' st Cambareri sv), Bucciero 7 (12' st Vai 6.5), Conversa 6.5, Gallo 6.5 (28' st Giuliani sv), Guerini 7, Agati 8 (35' st Zekatrinej sv). A disp. Trezzi , Byshov, Rossi, Zanin. All. Rufo 7. Dir. Caccialanza.

ARBITRO: Eba della Lomellina 6.

AMMONITI: Gallo (A), Maggini (A), Meriggi (A).

LE PAGELLE (in aggiornamento...)