Bonaita è un fenomeno: la capolista vince in rimonta trascinata dai suoi top player

Vittoria importante per i rossoblù in Segrate-Enotria: la squadra ospite in rimonta conquista il quinto successo consecutivo ai danni di un Segrate che a fine partita ha molto da recriminare. La squadra di Napolitano non è mai doma, respinge con decisione le offensive avversarie e trova nel solito Soprani la luce: nel primo tempo il numero 9 riesce a sbloccare il match e nel secondo ha le occasioni per raddoppiare ma prima la traversa e poi Giobbe gli rispondono negativamente. I due Brucato sono protagonisti di una gran prova e il capitano Silvestri è più volte provvidenziale in chiusura. I padroni di casa riescono anche ad agguantare il pareggio all'ultimo respiro, ma l'arbitro segnala un fuorigioco - non chiarissimo dagli spalti - che spezza la gioia di tutta la tribuna segratese. L'Enotria si presenta con il carico pesante davanti: Bertolini-Cirasella-Bonaita (10 gol in tre fin qui) ma deve rinunciare al numero 9 dopo pochi minuti per via di un infortunio. Poco male, con un Bonaita così: il diez fa ammattire la retroguardia gialloblù che cede nel secondo tempo, permettendoli di segnare il gol dell'1-1. Il 2-1 arriva pochi minuti più tardi grazie al rigore di La Gioia. Da segnalare l'ottima partita del capitano Brugnone che parte da centrale di difesa per poi spostarsi a centrocampo con l'ingresso di Fonti a inizio ripresa, interpretando entrambi i ruoli con disarmante personalità.

L'ENOTRIA FA LA PARTITA, IL SEGRATE SEGNA

Prima dell'inizio del match si respira subito un gran clima di competitività tra le due storiche rivali: la partita non tradisce le premesse e inizia con intensità da entrambe le parti. Il Segrate ha la prima occasione del match al 2' con un colpo di testa a lato di Picariello ma è l'Enotria a fare la partita, schiacciando gli avversari nella propria metà campo ma sbattendo spesso contro la muraglia eretta dalla coppia Brucato-Silvestri. I padroni di casa giocano di rimessa e tentano di trovare il guizzo in contropiede: Filippo Brucato riceve palla in area di rigore e viene steso, ma per l'arbitro non c'è nulla. Poco più tardi ci prova Soprani ma è impreciso sull'uscita di Giobbe. L'Enotria risponde: al 21' Cirasella sfrutta un errore di Khodabux, punta la porta ma viene murato da Silvestri; subito dopo l'11 conclude in porta ma trova la parata di Pirani; stessa sorte per entrambe le conclusioni provate da Favaro (entrato per Bertolini, infortunato) in seguito. Al 30' il Segrate la sblocca: esce male Villa palla al piede contrastato da Brucato, il numero 11 entra in area e mette dentro un bel pallone per Soprani che di prima batte Giobbe per l'1-0 Segrate. Tripudio sulla tribuna di casa che vede la propria squadra riuscire a segnare dopo un primo tempo sofferto.

SALE IN CATTEDRA BONAITA

Leccioli, uscendo dagli spogliatoi, prova a recuperare cambiando tatticamente: inserisce Fonti per Villa e si schiera col 3-4-3 avanzando a centrocampo il capitano Brugnone, ma il Segrate ha fame e si vede. Soprani ha in canna il colpo del raddoppio: al 13' riceve al limite dell'area, si accentra e fa partire un missile terra-aria che per sua sfortuna s'infrange sulla traversa a Giobbe battuto. Pochi minuti più tardi sempre lui calcia bene in porta ma trova il portiere avversario ben posizionato. Nel frattempo Bonaita scalda il motore: a inizio ripresa serve deliziosamente Favaro che incrocia a lato; al 15' in contropiede con un sombrero salta Pirani in uscita e di testa cerca la porta sguarnita ma trova Brucato che salva sulla linea; sull'angolo seguente batte perfettamente trovando solo a un passo dalla porta Cianfriglia che incredibilmente spara alto. Poco da dire, la partita è bellissima. Al 20' gli ospiti pareggiano con una bella azione: uno-due sublime tra Brugnone e Favaro al limite dell'area con quest'ultimo che calcia bene ma trova un ottimo Pirani che non può nulla sulla ribattuta a rete di Bonaita per l'1-1: quinto gol stagionale per il capocannoniere del campionato. Napolitano non ci sta, la vuole vincere e inserisce Donghi (ala) per il terzino Aceti ma è l'Enotria che crea col solito Bonaita che, dopo aver ubriacato la difesa del Segrate, d'esterno serve un cioccolatino per Favaro che a un metro dalla rete non riesce a segnare. È il preludio per il sorpasso ospite, che ha dell'incredibile: sugli sviluppi di corner il solito numero 10 segna di testa ma l'arbitro ha visto un fallo in area e concede il rigore all'Enotria, non curante del vantaggio. Per fortuna degli ospiti La Gioia è bravo a battere Pirani completando la rimonta al 28'. Il finale è da thriller: all'ultimo minuto di gioco il Segrate attacca e conquista una punizione dal limite, sugli sviluppi della quale Lo Preiato è bravo ad avventarsi sul pallone vagante e a segnare il gol del pareggio: i segratesi si danno alla pazza gioia ma non si accorgono che al centro del campo il direttore di gara ha il braccio ben alzato per segnalare il fuorigioco, annullando il gol e decretando la vittoria dell'Enotria.

IL TABELLINO

SEGRATE-ENOTRIA 1-2

RETI (1-0, 1-2): 30' Soprani (S), 20' st Bonaita (E), 28' st La Gioia (E).

SEGRATE (4-2-3-1): Pirani 6.5, Picariello 6.5 (20' st Gragnato sv), Aceti 6.5 (22' st Donghi 6), Silvestri 7, Brucato G. 7, Amedei 6 (31' st Lo Preiato 6.5), Pagliani 6 (11' st Varisco 6), Khodabux 6 (8’ st Di Modugno 6), Soprani 7.5, Bidoggia 6.5, Brucato F. 7. A disp. Tudose, Cianfriglia. All. Napolitano 6.5. Dir. Amedei - Silvestri.

ENOTRIA (4-3-1-2): Giobbe 6, Copes 6, Montana 6 (11' st Patalano 6), Brugnone 7, D'Addona 6.5, Villa 6(1’ st Fonti 6), Mondini 6 (2’ st Luly Tommaselli 6), Benedini 6 (6' st Locurcio 6), Bertolini sv (12' Favaro 6.5), Bonaita 7.5 (36' st Agogliati sv), Cirasella 6.5(8’ st La Gioia 7). A disp. Bubba, Di Stefano Jannuzz Ruggiero. All. Leccioli 6.5. Dir. Avvanzini.

ARBITRO: Delucca di Monza 5.5.

AMMONITI: Brugnone (E), Varisco (S), Gragnato (S), Bidoggia (S), Villa (E).

LE PAGELLE

SEGRATE

Pirani 6.5 Non ha la maglia, gioca con una pettorina ma risponde sempre presente. Fenomenale su Favaro in occasione del primo gol ospite, non può nulla sulla ribattuta di Bonaita. Impreciso su qualche uscita.

Picariello 6.5 Agisce da mezza punta con estrema qualità: confeziona giocate al limite del visionario ed è preciso nel servire i compagni. (20' st Gragnato sv).

Aceti 6.5 Si fa trovare sempre pronto in chiusura, vincendo spesso i duelli con gli avversari. Gestisce bene la palla quando si sovrappone.

22' st Donghi 6 Entra per provare a vincerla ma sbatte contro la difesa ospite.

Silvestri 7 Prestazione da vero capitano. Deciso nelle chiusure difensive, impeccabile nelle letture. Ci prova anche su punizione: complimenti!

Brucato G. 7 Insieme al compagno di reparto non lascia respirare l'attacco avversario facendosi trovare sempre pronto. Salva sulla linea nel secondo tempo sul tiro di Bonaita.

Amedei 6 Inizia in sordina ma viene fuori col passare dei minuti, nel secondo tempo si sovrappone con audacia.

31' st Lo Preiato 6.5 Riesce a pareggiare in extremis ma l'arbitro gli nega la gioia del gol.

Pagliani 6 Non incide come i compagni del fronte offensivo, fa una partita più di sacrificio. Ad inizio partita serve bene Picariello che spreca.

11' st Varisco 6 Già 3 gol in campionato per lui ma oggi non riesce proprio a rendersi pericoloso.

Khodabux 6 Pressato continuamente dagli avversari non riesce ad essere lucido e commette troppi errori gestendo il pallone frettolosamente.

6' st Di Modugno 6 Mette un po' più di ordine nel centrocampo segratese rispetto al compagno ma anche lui è soffocato dal gioco dell'Enotria.

Soprani 7.5 Segna il gol che sblocca il match, si sbatte e va vicino più volte al raddoppio. Per la difesa ospite è il pericolo numero uno: non a caso è il miglior marcatore del Segrate in questo campionato.

Bidoggia 6.5 È un numero 10 atipico, recupera un sacco di palloni filtrando le offensive avversarie ma è meno efficace quando si tratta di smistare.

Brucato F. 7 Fa impazzire Villa costringendolo al cambio per mal di testa a fine primo tempo. Serve l'assist per il gol di Soprani e in generale è una spina nel fianco per la difesa dell'Enotria. Si comporta bene anche da terzino sinistro quando Napolitano inserisce Donghi.

All. Napolitano 6.5 Non si accontenta del pareggio contro la capolista, prova a vincerla ma la sorte avversa glielo nega. Il Segrate ha l'atteggiamento giusto e meriterebbe di più.

I titolari del Segrate

ENOTRIA

Giobbe 6 A volte poco sicuro nelle uscite, sia alte che coi piedi. Bravo ad impedire la doppietta a Soprani nel secondo tempo.

Copes 6 Dopo 2 minuti si perde Pagliani rischiando di compromettere da subito la partita. Dopodiché, si limita al compitino.

Montana 6 Contiene le avanzate dei padroni di casa muovendosi organicamente al reparto difensivo.

11' st Palatano 6 Sostituisce il compagno quando la partita si fa più cattiva. Lotta nella mischia.

Brugnone 7 Una sola parola: personalità. Da centrale non sbaglia un intervento, da centrocampista chiude l'uno-due con Favaro in occasione del primo gol con un filtrante no-look alla Ronaldinho, batte anche i piazzati. Capitano non per caso.

D'Addona 6.5 Deciso, tenace, cattivo ma sempre pulito. Sembra un paradosso ma è la prestazione del numero 5 che respinge egregiamente i palloni sanguinosi che passano dalle sue parti.

Villa 6 Eccede in fiducia palla al piede, perdendo palla sul gol del Segrate. In bambola, viene sostituito a inizio ripresa.

1' st Fonti 6 in certi momenti sembra passivo, quasi spento. Quando gli arriva palla la gestisce positivamente ma non se la va mai a cercare.

Mondini 6 Si muove bene ma non riesce a pungere, viene presto sostituito.

2' st Luly Tommaselli 6 Incredibilmente spedisce alto su angolo da zero metri. Per sua fortuna l'errore non risulta decisivo ai fini del risultato.

Benedini 6 Soffre per via della fisicità (è il più esile in campo) ma si fa valere coi piedi nello stretto.

6' st Locurcio 6 Non aggiunge più di tanto rispetto a quanto fa Benedini ma con lui in campo la squadra vince.

Bertolini sv Deve abbandonare la partita anzitempo per infortunio.

dal 12' st Favaro 6.5 Si muove continuamente sgusciando al di là della difesa avversaria in più occasioni, è impreciso quando si tratta di concludere. Con Brugnone confeziona il primo gol, il merito va a Bonaita solo perché lui viene murato da Pirani.

Bonaita 7.5 Nel primo tempo è quasi un fantasma, poi la luce: nella ripresa è l'uomo in più dei suoi dispensando giocate di sopraffina qualità a ripetizione. Firma il pareggio, raddoppia ma l'arbitro inspiegabilmente da rigore senza concedere il vantaggio, serve 2 palle gol clamorose a un metro dalla porta non concretizzate dai compagni. Dimostra ancora una volta di essere il punto di riferimento della capolista. MVP.

Cirasella 6.5 Si rende pericoloso in più occasioni: viene prima murato dalla difesa gialloblù e poi calcia debolmente tra le braccia di Pirani.

dal 8' st La Gioia 7 Entra con il piglio giusto ed è freddo nel realizzare il rigore che permette ai suoi di vincere la partita.

All. Leccioli 6.5 Reagisce allo svantaggio cambiando modulo ad inizio ripresa: viene premiato dai suoi ragazzi che conquistano la 5 vittoria di fila: primato in campionato a punteggio pieno.

L'Enotria con i suoi undici di partenza

ARBITRO

Delucca di Monza 5.5 Scelte francamente poco comprensibili: nel primo tempo nega un rigore al Segrate con Brucato atterrato maldestramente in area; dubbi dagli spalti anche sul primo gol dell'Enotria. Poi non concede il vantaggio in occasione del rigore,: nonostante Bonaita avesse già segnato decide di fischiare comunque. Finale da incubo quando nega il gol del pareggio al Segrate all'ultimo respiro segnalando un fuorigioco che coglie di sorpresa anche i giocatori dell'Enotria. Giornata da dimenticare.

LE INTERVISTE

Scottato dal risultato ma soddisfatto dalla prestazione dei suoi, Napolitano si presenta con un bel sorriso a fine gara, mascherando la rabbia per le decisioni arbitrali: «Siamo stati in campo molto bene, loro sono stati bravi ma non ci hanno impensierito più di tanto, se avessimo fatto il 2-0 l'avremmo probabilmente portata a casa. Non abbiamo sfigurato contro la favorita del campionato. Ho inserito Donghi per provare a vincerla, non mi sarei accontentato del pareggio nonostante gli obiettivi diversi delle squadre. Sono molto contento perché abbiamo giocato contro una squadra forte e giocare così contro di loro è giù un buon passo. Peccato, poteva essere almeno un punto».

Nonostante la bella vittoria non appare più di tanto colpito Leccioli, allenatore dell'Enotria: «È stata una bella partita, molto combattuta tra due buone squadre, si sapeva non sarebbe stata facile. L'obiettivo è quello di migliorare, non si potrà vincere sempre, pensiamo a fare sempre meglio e poi si vedrà a fine campionato».