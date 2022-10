Capitanio la risolve dalla distanza, il Francia di Romanini sorride

A guardare i valori in campo non sembrerebbe esserci così tanto divario tra Franciacorta e Voluntas Montichiari, ma dopo la vittoria di corto muso dei franciacortini sui monteclarensi ora le rispettive prospettive di classifica parlano lingue diverse. Da una parte la formazione di Marco Romanini, 10 punti, la quarta posizione in graduatoria e una media da piena zona play-off. Dall’altra la formazione di Diego Di Giorgio, terzultima della classe e pericolosamente vicino alla zona retrocessione-diretta: un magro bottino frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle cinque gare disputate finora. Stavolta, le due squadre ci sono equilibrate e l’unica rete segnata sul tabellino è rimasta quella di Filippo Capitanio, un tiro fantastico dalla distanza che porta in dote tre punti pesantissimi per i suoi. La Voluntas ha sfiorato il gol nella prima parte, quando ha messo in mostra buone trame, salvo poi eclissarsi nella ripresa tra le proteste dei suoi giocatori e i tanti attimi di stallo della partita. Da ricordare anche la superiorità numerica del Montichiari avuta per buona parte della seconda frazione per il rosso estratto ai danni di Clerici. Ora appuntamento proibitivo per i monteclarensi nella prossima gara contro la Virtus Ciserano Bergamo, mentre il Franciacorta vedrà di che pasta è fatto contro il Caravaggio.

CAPITANIO CORAGGIOSO

Pronti via e subito un’occasione per i locali con Locatelli che arriva a rimorchio ma calcia da posizione centrale, d’esterno destro, fuori bersaglio. Risponde allora la Voluntas con Gaffurini che dalla sinistra sbatte contro Ribola da posizione defilata: primo angolo del match. Si prosegue con la punizione da destra di Manzolelli, per il Francia, palla che sfila sotto la barriera ma Bevilacqua c’è e para sicuro in presa bassa. Si passa nella seconda parte di frazione e qui buona combinazione Voluntas dal limite fra Khamlich e Gaffurini, quest’ultimo aperto sulla destra pronto per sparare a rete: rasoiata che fa la barba al palo. Buona occasione per gli ospiti. Poi numeri, con Clerici che da una punizione dal limite di Khamlich strappa gli applausi della tribuna con una gran rovesciata che frutta solo un angolo in favore dei granata. Bell’acrobazia. È il preludio al gol. Difatti il Franciacorta passa dopo la mezz’ora con una bordata a spiovere, da fuori, di Capitanio, che raccoglie una respinta corta di Bonzi, dopo una bella azione sulla destra orchestrata dallo stesso Capitanio e Locatelli. Palla sotto la traversa e corsa sotto la tribuna per lui. Nel quarto minuto di recupero traversa clamorosa del Franciacorta con Clerici che si avvita in cielo sul cross di Manzolelli dalla sinistra e impatta il legno, clamorosamente. Tutti dentro per l’intervallo.

GIOCO FERMO

Al rientro Zanotti fa il primo squillo della ripresa, palla controllata da Bevilacqua. Poco dopo buon contropiede della Voluntas, ma tutto sfuma quando Khamlich si allunga la sfera dopo la sovrapposizione vista divinamente da Belshi, che lo ha lanciato. Quindi è la volta di Manzolelli che si guadagna spazio da sinistra e tira un sinistro terra-aria che sorvola il palo lontano. Il Francia preme e al 46’ Zanotti intercetta un retropasaffio di Silini, salta il portiere in velocità ma si decentra troppo, sbagliando poi l’appoggio in area. Che occasione per raddoppiare! È ancora Francia quando al 47’ Khamlich, a botta sicura dal limite, becca il palo pieno su egregia sponda di Clerici. Si arriva al pasticciaccio di via Merulana, quando Clerici casca nel tranello della provocazione e si fa espellere. La superiorità dovrebbe favorire gli ospito che ottengono un rigore al 50’, salvo poi vederselo rigettare indietro dalla coscienza del fischietto rosa Boni, non irreprensibile nella chiamata. La partita entrerà da questo momento in poi in una fase confusionaria, dove si giocherà poco a calcio e le azioni saranno spezzettate. L’ultima occasione al 65’, per i locali, con un’azione insistita di Alberico sulla sinistra che con gran tiro si faceva bloccare la palla da Bevilacqua. Poi più nulla, rimpianti Voluntas e festa Franciacorta.

IL TABELLINO

FRANCIACORTA-VOLUNTAS MONTICHIARI 1-0

RETI: 31’ Capitanio.

FRANCIACORTA (3-5-2): Ribola 6.5, Benedini 6.5 (22’ st Rubagotti 6), Manzollelli 7, Corsaro 6.5, Alberido 6.5, Guerini 6.5, Capitanio 7.5, Locatelli 6.5 (34’ st Belotti sv), Clerici 5.5, Buizza 7, Zanotti 6.5 (31’ st Lombardo sv). A disp. Cocchi, Fenaroli, Pandolfi, Lorini, Bezati, Ghisi. All. Romanini 6.

VOLUNTAS MONTICHIARI (4-3-3): Bevilacqua 6, Silini 6, Bicelli 6 (31’ st Rallo sv), Bonzi 6, Rusu 6 (37’ Moldovan sv), Capra 6, Kula 6, Scaglione 6, Gaffurini 6 (27’ st Abampi sv), Khamlich 6 (9’ st Chiappini 6), Belshi 6 (25’ st Spedini sv). A disp. Castaldo 6, Zanola, Consiglio. All. Di Giorgio 6.

ARBITRO: Giorgia Boni di Chiari 5.

AMMONITI: Bicelli, Khamlich, Capra e Rallo della Voluntas Montichiari.

ESPULSO: 13’ st Clerici (F).

LE PAGELLE

FRANCIACORTA

Ribola 6.5 Poco impegnato nella prima parte, può giocare in ciabatte nella ripresa: preserva un buon clean sheet.

Benedini 6.5 Sempre attento e concentrato, si fa scappare poche volte l’avversario: partita di sostanza.

22’ st Rubagotti 6 Buon ingresso in campo.

Manzollelli 7 Recupera tanti palloni, è grintoso: cerca anche fortuna davanti e questo lo rende uno dei migliori dei suoi.

Corsaro 6.5 Al centro della difesa, corre pochi rischi ed è sempre in anticipo nel leggere le situazioni più complicate: sul pezzo.

Alberido 6.5 Grande affiatamento con i compagni di reparto, gestisce al meglio la sua zona e imposta anche bene.

Guerini 6.5 Gestisce i giochi nel mezzo, preciso e grintoso al punto giusto, detta i tempi dei suoi con grande mentire.

Capitanio 7.5 Uno dei migliori quinti di centrocampo della categoria, gran gol con una cannonata da fuori e nel complesso è il migliore dei suoi.

Locatelli 6.5 Filtro prezioso nel mezzo, è sempre pronto a disinnescare le ripartenze avversari e va pure vicino al gol. (34’ st Belotti sv).

Clerici 5.5 Cerca l’acrobazia e aiuta molto i compagni con buone sponde, poi perde la testa per la più classica delle offese alla mamma e lascia ingenuamente i suoi in inferiorità. Peccato.

Buizza 7 Buoni spunti in velocità, centra un palo clamoroso e nel complesso è sempre una spina nel fianco del Montichiari.

Zanotti 6.5 Grande velocità, fa sempre cose intelligenti ed efficaci. Ottima ottima prestazione. (31’ st Lombardo sv).

All. Romanini 7 La squadra la spunta anche in inferiorità numerica e nel complesso mostra buone trame di gioco, cercando sempre un palleggio dal basso di pregevole fattura.

VOLUNTAS MONTICHIARI

Bevilacqua 6 Non può nulla sul gol, il legno lo salva in altre due circostanze, buone prese alte però.

Silini 6 Gioca centrale e si difende con buona volontà, limitando molto le iniziative dell’attacco ospite.

Bicelli 6 Gioca a sinistra e qualche buona iniziativa la mette in mostra, buona corsa. (31’ st Rallo sv).

Bonzi 6 Gioca bene, peccato per quel rinvio sul primo vantaggio locale che costa come un macino ma a livello di marcature c’è.

Rusu 6 A destra, basso, controlla bene le sfuriate avversarie e ha grande corsa per alimentare buone ripartenze. (37’ Moldovan sv).

Capra 6 Bene il filtro in mezzo al campo, fa buona opera di smistamento e nel complesso la prova è positiva.

Kula 6 Qualche grattacapo lo crea agli avversari, gli manca lo spunto finale per colpire.

Scaglione 6 Non si vede moltissimo davanti anche perché nel secondo tempo non si gioca più, e nel primo la gara è bloccata.

Gaffurini 6 Manca qualche controllo, potrebbe lavorare più di sponda, sottoporta ha poche occasioni per mettere il suo sigillo. (27’ st Abampi sv).

Khamlich 6 Buon gioco bel mezzo, finché ne ha fa bene poi va in calando.

9’ st Chiappini 6 Entra ma non riesce a cambiare le sorti del match.

Belshi 6 Buoni contromovimenti, ma è innescato poche volte e questo lo rende innocuo per lo più.(25’ st Spedini sv).

All. Di Giorgio 6 Peccato per la sconfitta in superiorità, la squadra nella prima parte di gara aveva mostrato buone cose e le è accanto solo il gol.

ARBITRO

Giorgia Boni di Chiari 6 Buona conduzione della prima parte di gara e buona anche la verbosità con la quale spiega le decisioni ai giocatori, peccato per il calo di autorevolezza nella ripresa quando si lascia condizionare dal clima, perde lucidità e spezzetta troppo il gioco chiudendo la gara nervosamente. Con un pizzico d’esperienza in più gara certamente meglio.