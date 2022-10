Enotria e Accademia Pavese al comando! Brianza Olginatese a ruota, quante capoliste ad est

La Lombardia, si sa, è grande e varia, anche a livello calcistico. Non dobbiamo quindi stupirci che in una stessa categoria, quella dell'Under 15 Élite, i tre raggruppamenti raccontino storie e classifiche totalmente diverse tra loro. In realtà i gironi A e B si presentano a specchio, in una combinazione di punti che sembra creata apposta, dove dominano rispettivamente Accademia Pavese ed Enotria. Nel girone C invece a comandare è l'equilibrio più totale, con ben 5 capoliste diverse (3 bergamasche e 2 bresciane) e una classifica ancora totalmente aperta dall'alto al basso.

BRESCIA INSIDIA BERGAMO

Aggiungi un posto alla tavola della prima posizione. O forse no. Infatti, a contendersi il posto più ambito non sono 2 o 3 squadre, ma ben 5. Succede nel girone C, dove in testa troviamo (tutte a 10 punti) Ponte San Pietro, Brusaporto, Virtus, Franciacorta e Mario Rigamonti. I blues del tecnico Scotti si aggiungono a questo folto gruppo delle migliori dopo l’ottima vittoria casalinga contro la Real Calepina, travolta da 4 gol con ben 4 marcatori diversi. A fare compagnia al Ponte troviamo un’altra bergamasca: il Brusaporto di Cortinovis, che invece non coglie l’occasione per staccare da sola in cima al girone, fermata in casa dal Mapello. I gialloblù arrivavano però da una striscia di 3 vittorie consecutive, resa ancora più incredibile dai gol segnati dai bergamaschi (almeno 3 a partita), trascinati dal capocannoniere Andrea Ratti, a secco però domenica. Viene fermata in casa anche la terza bergamasca di questo gruppo al comando: la Virtus, che cede al Villa Valle di Giorgio Gatti che espugna così il difficile campo rossoblù e bussa alla zona alta della classifica. Alla festa della prima posizione si unisce la provincia di Brescia con il Franciacorta e la Mario Rigamonti. Il primo vince di misura nel derby bresciano con la Voluntas e conferma la sua solidità difensiva, dal momento che in cinque partite la squadra di Adro ha incassato un solo gol. Convincono anche i granata della Mario Rigamonti che inanellano il secondo 2-0 consecutivo, questa volta ai danni del Caravaggio.

MILANO E PAVIA IN VETTA

Situazione totalmente diversa invece negli altri due gironi, con una classifica ai piani alti praticamente fotocopia per entrambi. Nel girone A domina l’Accademia Pavese, con 15 punti, rinforzando la leadership dopo la vittoria di misura sull’Aldini; nell’altro girone comanda invece l’Enotria, sempre a 15 punti, vittoriosa a Segrate. A seguire a ruota i rossoblù troviamo la Brianza Olginatese, miglior attacco nel raggruppamento anche dopo il 4-0 di ieri ai danni del Fanfulla, staccata di due lunghezze e quindi ferma a 13 punti. Nel girone A, neanche a dirlo, la seconda in classifica dopo 5 giornate ha in cascina 13 punti: si tratta della Varesina, che conquista 3 punti a Solbiate e che potrà ribaltare questa classifica domenica prossima, quando affronterà la capolista. Il copione fin qui è chiaro: due gironi, due squadre a lottare per il primo posto nei due raggruppamenti, con lo stesso bottino raccolto fino a questo momento. Come se non bastasse, lo schema si ripete anche per il terzo posto: nel girone A a seguire Accademia Pavese e Varesina troviamo l’Alcione, che resta attaccato alla seconda in classifica con 12 punti, ma con la possibilità di ribaltare tutto grazie al suo devastante attacco, impareggiabile nel suo raggruppamento. Indovinate quanti punti avrà la terza del girone B? Esatto, proprio 12, in questo caso guadagnati dall’Ausonia che travolge la Tritium con 4 gol.

QUI BRIANZA

Vittoria, pareggio e sconfitta. Sono i tre pilastri del mondo del calcio e, in questo caso, rappresentano anche lo score delle brianzole nella categoria. Quattro squadre, tre partite e tre risultati diversi. Si parte dalla vittoria, l’ennesima vittoria. Quella della Brianza Olginatese che ha ospitato il Fanfulla. La squadra di Caddeo ha messo a segno un bel poker con due gol per tempo - Maggioni e Colombo prima, Puleo e Wade dopo - che permette ai brianzoli di restare saldi al secondo posto in classifica, pronti per continuare ad inseguire la capolista Enotria. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di forza dei ragazzi di Caddeo, che sorridono anche quando il loro capocannoniere Tommaso Braga rimane all’asciutto (ciononostante, l’attaccante rimane in testa alla classifica marcatori). Il segno X invece è arrivato nel derby tra Folgore Caratese e Vis Nova ed è stato un risultato decisamente sorprendente. Ospiti sottotono, vero, ma padroni di casa in grandissima crescita che con questo risultato conquistano il loro secondo punto stagionale al termine di una partita giocata su livelli alti. Se Morgandi può parlare di rammarico per una gara in cui «non abbiamo giocato come siamo soliti. Abbiamo sprecato e non siamo riusciti a chiuderla», Sambruna invece sorride e parla di una prestazione assolutamente «positiva. Stiamo viaggiando nella direzione giusta e sembra che la squadra sia in costante crescita. Io sono fiducioso sulla buona riuscita di questo gruppo: i ragazzi stanno lavorando tanto e lo stanno facendo bene». Chi invece non sorride è il Seregno, alla seconda sconfitta stagionale: questa volta lo stop arriva contro l’Atletico Alcione, bravo a restare in partita dopo il pareggio brianzolo firmato da Katana: il gol su calcio di rigore aveva illuso la squadra ospite di poter strappare almeno un punto dai milanesi, ma Miramonti si è iscritto al tabellino a dieci minuti dalla fine e ha spazzato via qualsiasi tipo di sogno di gloria per la squadra di Szekely.