Cade male e va via in ambulanza: sospesa la partita tra Alcione e Lombardia Uno

La gara tra Alcione e Lombardia Uno è da rigiocare, dal primo minuto e sul risultato di 0-0. Questo per un contrasto, avvenuto lungo la fascia del terreno di gioco, che ha indotto l'arbitro Quartuccio di Milano a fermare il gioco al 25' del primo tempo. Il contrasto non è stato dei più brutali, ma il numero 11 del Lombardia 1, Soahib Bellali, ne ha subito le conseguenze cadendo a terra e atterrando sulla propria spalla destra, causando un lamento del giocatore che lascia poco spazio a congetture. Dopo un breve accertamento lo staff degli ospiti non ha dubbi - il ragazzo, dolorante, non riesce a muovere il braccio - e chiede che venga chiamata un'ambulanza, mentre il direttore di gara non riprende il gioco nonostante la panchina sia pronta con la sostituzione. Bellali è fuori dal campo ma comunque molto vicino alla linea, e l'arbitro aspetta che l'ambulanza arrivi e trasporti il giocatore in barella prima di fischiare tre volte. La decisone di interrompere la gara è stata anche indotta dall'interruzione troppo lunga, a detta dell'arbitro agli allenatori, perché si potesse riprendere (l'ambulanza della Croce Verde Martesana ci ha impiegato 26 minuti a sopraggiungere e altri 10 per trasportare il giocatore fuori dal campo). Questo è il culmine di una giornata storta per la squadra ospite, che al momento dell'interruzione era già sotto di 4 reti a 0, anche a causa del rigore sbagliato dal proprio numero 10 Savatteri al 13'. Entrambe le squadre erano comunque propense a riprendere il gioco, e Beniamino Calderoli, l'allenatore dell'Alcione, esprime il suo disappunto: «Non capisco cosa sia successo. Il ragazzo si è fatto male fuori dal campo, ma era molto vicino alla linea laterale, quindi ci sta fermarsi e aspettare l'ambulanza. Dopo circa mezz'ora è arrivata ma l'arbitro ha fischiato la fine della partita. Volevamo entrambi giocare ed eravamo pronti a riprendere, invece il direttore ha preso questa decisione. Sono dispiaciuto: adesso vediamo quando recuperare la partita. Speriamo presto».

I secondi immediatamente successivi alla caduta, con lo staff del Lombardia Uno che comunica la necessità di sostituire il giocatore

LA PARTITA

Sulla carta la partita sembra già scritta, i padroni di casa scendono in campo per prendersi i tre punti ai danni di un avversario che è lì solo per dare fastidio. La retrovia dell'Alcione si schiera con Garofalo e Holovko ai lati dei centrali Ganci e Calia. Davanti alla difesa c'è Volpi a smistare per Covelli e De Ruvo, a innescare il fantasista Bismuti e le punte Fardin e Villanueva (oggi ispiratissimo sulla sinistra). Gli avversari rispondono con una difesa composta dal quartetto Lucchini, Guirreri, Brambilla e Inzoli; Cattaneo Leone e Bonanno occupano il centrocampo, dietro a Savatteri e Liuzzo con Bellali sulla fascia a fare da collante tra i due reparti. La partita impiega qualche minuto a ingranare, gli ospiti provano a occupare al meglio il campo per arginare il possesso orange che, col passare del tempo, si affaccia con sempre più insistenza all'area avversaria. Ma l'1-0 sembra solo questione di tempo e infatti, al 9' minuto, Fardin entra in area da destra superando la difesa prima di battere il portiere avversario con un tiro in diagonale. Il Lombardia Uno ha subito l'occasione per pareggiare. L'occasione per eccellenza, un'occasione preziosissima vista la difficoltà della partita: un calcio di rigore fischiato al 13'. Al dischetto ci va Savatteri, il tiro è forte e angolato, ma Morazzoni intuisce l'angolo e devia in tuffo. Pericolo scampato per la formazione di casa, che torna subito all'attacco e impiega altri 5 minuti per raddoppiare e altri 2 per triplicare. Prima con un'azione corale che dalla destra mette Bismuti solo davanti al portiere; il numero 10 mira e centra l'angolino destro. Poi con Holovko, che sfrutta l'ennesima corsia libera sulla sinistra per inserirsi e battere il portiere sul primo palo. La formazione ospite sembra aver già perso la voglia di aggredire, tanto che al 23' è già poker per gli orange: da un parapiglia in area, Fardin abbozza un passaggio per De Ruvo, che smarcato sta accorrendo in area per appoggiare in rete il pallone dell'inesorabile 4-0. Per gli ospiti sembra piovere sul bagnato, e dopo appena due minuti il gioco viene fermato per l'infortunio di Bellali.

L'11 titolare dell'Alcione

IL TABELLINO

ALCIONE-LOMBARDIA UNO 4-0 (sosp. al 25' pt)

RETI: 12' Fardin, 18' Bismuti, 20' Holovko, 23' De Ruvo.

ALCIONE: Morazzoni, Garofalo, Holovko, Volpi, Ganci, Calia, Covelli, De Ruvo, Fardin, Villanueva, Jin. A disp. Garcia, Cicchinelli Pietro, Chioetto, Voceri, Rizzo, Prodomi, Anzalone, Fumagalli. All. Calderoli - Saccaggi. Dir. Saccaggi.

LOMBARDIA UNO: Ndoka, Lucchini, Inzoli, Cattaneo, Guirreri, Brambilla, Leone Christian, Bonanno, Liuzzo, Savatteri, Bellali. A disp. Delicato, Solano, Balan, Tsaran, Bullita, Barbu, Cristiano, Mineo, Sosa. All. Gagliardi. Dir. Bonanno - Ivaniuc.

ARBITRO: Quartuccio di Milano