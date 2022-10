Prestazione straordinaria dell'Ausonia che batte la Folgore con un risultato senza storia

Un'Ausonia esagerata manda a casa la Folgore con un risultato incredibile. 6 gol rifilati agli ospiti che, negli ultimi minuti, segnano il gol della bandiera con un calcio di rigore di Belforti.

SUBITO AUSONIA

Bastano solo pochi minuti per capire l'andatura di questo match. L'Ausonia comincia subito a mille all'ora schiacciando tutta la Folgore nella sua metà campo e impedendole di ripartire. Il protagonista di questi primi minuti è sicuramente Leggio, che si fa trovare sempre libero in area di rigore, pronto a colpire la porta di Vaccani. L'occasione buona arriva al 6' minuto, quando il numero 9 dell'Ausonia riceve palla in area di rigore, e con una girata spaziale scheggia il palo sinistro, dando una sveglia importante alla Folgore. Il tempo passa, le occasioni aumentano e il gol non tarda ad arrivare: punizione Ausonia al 16', Gazzoni si incarica della battuta sparando un destro micidiale sotto l'incrocio dei pali. 1-0. I padroni di casa, però, non intendono fermarsi qui. Cinque minuti più tardi l'Ausonia si guadagna un calcio di rigore grazie a Sorrentino, che viene steso in area da un'uscita di Vaccani. Batte ancora Gazzoni che fa doppietta e raddoppia il vantaggio. Neanche il tempo di riprendere il gioco che l'Ausonia fa tripletta, con uno splendido destro di Pucci da fuori area. Al 27' arriva finalmente la prima occasione per la Folgore: palla in verticale di Monaci per Puleo che si invola verso la porta, ma Costa ferma tutto uscendo e rinviando il pallone. Dopo otto minuti arriva però il quarto gol dell'Ausonia , con un sinistro perfetto di Corrado sotto l'angolino destro.

ANCORA AUSONIA

Nel secondo tempo la musica non cambia: Ausonia in attacco e Folgore rintanata dietro a difendere. Tutte e due le squadre utilizzano molti cambi, anche se per scopi diversi. L'Ausonia non si ferma e al 18' segna la manita con Sorrentino, che sposta la palla sul destro e conclude in porta con un destro chirurgico che si spegne nell'angolino alla destra del portiere. 5-0. 10 minuti dopo arriva l'ultimo gol della giornata per l'Ausonia: azione sviluppata sulla destra, palla messa in mezzo da Zubani per Pontonio, che davanti al portiere non sbaglia. Nel finale la Folgore si riaffaccia in avanti e segna il gol della bandiera grazie a un calcio di rigore di Belforti. Finisce così 6-1 per l'Ausonia, che può continuare a sognare le posizioni di vertice della classifica. La Folgore, invece, dovrà semplicemente ripartire da quel gol segnato.

IL TABELLINO

AUSONIA-FOLGORE CARATESE 6-1

RETI (6-0, 6-1): 16' Gazzoni (A), 21' Gazzoni (A), 22' Pucci (A), 35' Corrado (A), 18' st Sorrentino (A), 29' st Pontonio (A), 37' st Belforti (F).

AUSONIA (4-3-3): Costa 6 (8' st Donato 6), Gazzoni 8.5(20' st Bortolotto 6), Mocanasu 7, Saccone 7 (9' st Coceban 6), Frontini 7.5, Corrado 7.5, Pucci 7 (7' st Amenaghwon 6), Mero 6.5 (17' st Ge 6), Leggio 6.5(17' st Pontonio 6.5), Moratti 6.5 (7' st Zubani sv), Sorrentino 7. A disp. Bellino. All. Cioffi 8. Dir. Voltan.

FOL.CARATESE (4-3-1-2): Vaccani 5.5, Di Girolamo 5.5 (1' st Milenkov 5.5), Schiavio 6, Vertemara 5.5, Valerin 5.5 (9' st Mitta sv), Paindelli 5.5, Critelli 5.5 (24' st Chinaglia 6), Possa 6 (25' st Cuelho sv), Puleo 5.5 (1' st Belforti 6.5), Monaci 6 (25' st Caldarola sv), Corapi 5.5 (24' st Grasso sv). A disp. Perrotta, Romano. All. Sambruna 5. Dir. Critelli.

ARBITRO: Demartini di Milano 6.5 .

AMMONITO: Coceban (A).

LE PAGELLE

AUSONIA

Costa 6 Mai chiamato in causa. Si prende una mattinata di riposo.

8' st Donato 6 Entra nel secondo tempo, quando la Folgore comincia ad affacciarsi in avanti. Lui non sfigura e para il possibile.

Gazzoni 8.5 Mattatore della partita: Segna un gol splendido su punizione e trasforma magistralmente un rigore. Dietro non sbaglia niente. Meglio di così...

20' st Bortolotto 6 Tiene bene la posizione ma, in generale, nulla da segnalare.

Mocanasu 7 Attento in difesa, dalle sue parti non passa nemmeno l'aria.

Saccone 7 Benissimo dietro. Marcatura perfetta su Puleo.

9' st Coceban 6 Va un po' in difficoltà negli uno contro uno. Prende un'ammonizione evitabile, ma non fa grandi danni.

Frontini 7.5 Il voto è alto perchè nella sua partita c'è tutto: impostazione, filtro davanti alla difesa e prestanza fisica. Importantissimo per la squadra.

Corrado 7.5 Gioca da terzino, ma i suoi piedi dicono molto altro. Segna un gran gol di sinistro e dà una grande mano in fase offensiva.

Pucci 7 Frizzantino sulla fascia destra. Il gol è il giusto premio per le sue continue accelerazioni.

7' st Amenaghwon 6 Un po' impacciato con il pallone tra i piedi. L'impegno è apprezzabile.

Mero 6.5 Buona tecnica in mezzo al campo. Gestisce bene i palloni che gli arrivano.

17' st Ge 6 Corsa e grinta in mezzo al campo. Recupera ottimi palloni.

Leggio 6.5 Meno in evidenza rispetto ai compagni di reparto. Sbaglia un gol clamoroso davanti alla porta, ma gioca per la squadra e si fa trovare sempre pronto.

17' st Pontonio 6.5 Segna un gol facile facile davanti al portiere, con un posizionamento intelligente.

Moratti 6.5 Tatticamente perfetto. Trova sempre bene la posizione duetta bene con i compagni. (7' st Zubani sv).

Sorrentino 7 Dribbling, dribbling e ancora dribbling. Crea sempre superiorità numerica con la sua imprevedibilità.

All. Cioffi 8 La sua squadra è coraggiosa, ha tecnica, ma soprattutto è ben organizzata tatticamente. I singoli, poi, danno una grande mano.

FOL. CARATESE

Vaccani 5.5 Prende sei gol ed è colpevole in quasi tutti di questi, soprattutto sul secondo, quando travolge Sorrentino in area di rigore, causando il penalty del raddoppio casalingo.

Di Girolamo 5.5 Sulla fascia sinistra è in continuo affanno. Si affaccia pochissime volte in avanti.

1' st Milenkov 5.5 Con il suo ingresso la musica non cambia.

Schiavio 6 Qualche coraggiosa sortita offensiva. Difensivamente, però, da rivedere.

Vertemara 5.5 A centrocampo non riesce ad organizzare il gioco e a fermare le avanzate dell'Ausonia.

Valerin 5.5 In tremenda confusione difensiva. L'attacco di casa è velocissimo e lui non riesce a stare al ritmo. (9' st Mitta sv).

Paindelli 5.5 Leggermente meglio del compagno di reparto, ma anche lui è in alto mare.

Critelli 5.5 Davanti non punge, ben contenuto dai difensori dell'Ausonia.

24' st Chinaglia 6 Con il suo innesto il centrocampo Folgorese gira meglio. Lui ci mette il suo regalando qualche buon pallone ai suoi attaccanti.

Possa 6 Impreciso in impostazione. Se non altro, non molla mai. (25' st Cuelho sv).

Puleo 5.5 Ingabbiato tra i difensori casalinghi. Viene quasi sempre anticipato e alla fine risultano poche le sponde per i compagni.

1' st Belforti 6.5 Bravo. Allunga la squadra con i suoi scatti continui e trasforma con freddezza il rigore della consolazione.

Monaci 6 Ad alzare il voto è la bella palla in verticale per Puleo nel secondo tempo. La squadra si affida a lui per organizzare il gioco, ma non può fare miracoli. (25' st Caldarola sv)

Corapi 5.5 Tocca pochi palloni e in modo frettoloso. (24' st Grasso sv).

All. Sambruna 5 I suoi ragazzi sono disorganizzati e imprecisi tecnicamente, lui prova a scuoterli ma non c'è nulla da fare.

ARBITRO

Demartini di Milano 6.5 Dirige bene una gara agonisticamente "tranquilla".

LE INTERVISTE

All. Cioffi: «Siamo contenti del risultato, i ragazzi si sono ben applicati e stiamo prendendo coscienza delle nostre capacità. La squadra può vantare dei cambi all'altezza dei titolari, ma abbiamo diversi giocatori infortunati che ci possono dare qualcosina in più. Dobbiamo allenarci in modo serio e con intensità se vogliamo continuare il nostro ottimo campionato».

All. Sambruna: «Nel primo tempo siamo entrati con un atteggiamento sbagliato, siamo stati poco aggressivi e non abbiamo capito come si giocava su un campo di dimensioni ridotte come questo. Gli avversari avevano più cattiveria agonistica e più tecnica. Nel secondo ho chiesto ai ragazzi di ripartire come se fossimo 0-0, ma di avere un atteggiamento differente che da parte nostra c'è stato. Forse la squadra era impaurita dall'eccessivo agonismo dell'avversario, ma questo non giustifica la prestazione. La difesa ha sofferto tanto, i nostri centrocampisti non accorciavano e abbiamo sempre giocato con un tocco di troppo. C'è da migliorare dal punto di vista tecnico e agonistico. Stavamo migliorando, ma oggi c'è stato un brusco stop che non è un bel segnale».