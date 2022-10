Rimonta clamorosa: Rigamonti, Caprini e Mirra eroi degni di una finale di Champions

Lo Schiaffino strappa un punto d'oro in casa dell'Aldini dopo essere stato in svantaggio di tre gol e aver rischiato anche di vincerla negli ultimi minuti. Il 3-3 finale lascia l'amaro in bocca a entrambe le squadre, visto che l'Aldini, nel primo tempo, non riesce a concretizzare le diverse occasioni create e prende gol al primo vero tiro degli ospiti. Il secondo tempo, invece, è molto più combattuto, con le due squadre che si alternano nel creare occasioni da gol pericolose, che gli ospiti riescono, in due occasioni, a trasformare in gol. Negli ultimi minuti, sia l'Aldini che lo Schiaffino hanno le loro occasioni per siglare la rete della vittoria, ma non hanno successo.

ALDINI AL COMANDO

Nella prima mezz'ora di partita i padroni di casa prendono subito il controllo del gioco rendendosi pericolosi a più riprese, prima con Greco, che non riesce a trovare la deviazione vincente su un pallone messo in area da Di Palo - dopo una sgroppata di 60 metri con la palla al piede - poi con lo stesso Di Palo che, dal centro dell'area calcia debolmente tra le mani di Ripamonti. La squadra di casa continua poi a spingere, trovando la rete del vantaggio al 13' al termine di una bella azione: Statzu - autore di un grande primo tempo - realizza un cambio di gioco dalla sinistra con cui trova Novello che lavora in maniera impeccabile il pallone e serve Arisci al limite dell'area che, con un diagonale rasoterra inganna Ripamonti. Da lì, lo Schiaffino va in difficoltà e l'Aldini sfrutta il momento con due gol in due minuti. Al 20', Novello lotta con il portiere per il controllo di un lancio proveniente dalle retrovie e riesce a trovare Greco che a porta sguarnita appoggia in rete. Neanche un minuto dopo, con un tiro da fuori, l'attaccante dei falchi sigla la sua doppietta personale. Il match cambia quando, al 30', Letizia opta per un triplo cambio, passando dal 4-3-3 al 3-5-2 e, neanche un minuto dopo, arriva il 3-1 di Rigamonti, abile nel raccogliere un lancio del portiere avversario e a trovare l'angolo giusto dalla trequarti con un sinistro velenoso che coglie di sorpresa Cavallini.

Riccardo Greco dell'Aldini, autore di una doppietta per i falchi

LO SCHIAFFINO REAGISCE

Il secondo tempo si apre con una grande chance per Novello, che - a tu per tu con il numero 1 avversario - non trova il 4-1. A trovare il gol al 18' della ripresa, però, è lo Schiaffino, sugli sviluppi di un calcio di punizione: Fernando, dalla trequarti sinistra, lascia partire un tiro diretto sotto il sette, ma trova una grande risposta di Cavallini, la palla termina sulla traversa e il più lesto a raccogliere la ribattuta è Caprini, che realizza il tap-in che vale il 3-2. Dopo neanche 10 minuti e un'occasione non sfruttata da Greco a tu per tu con il portiere - al 26' - lo Schiaffino trova il gol del pareggio grazie a un calcio di rigore di Mirra: sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, l'arbitro vede una trattenuta su Rigamonti e fischia il penalty, che il numero 7 trasforma calciando in maniera potente. Nel finale, lo Schiaffino va molto vicino al gol vittoria. Dopo un'azione sulla fascia sinistra, Caprini arriva al tiro trovando la risposta di Cavallini e i giocatori ospiti non trovano la deviazione vincente.

IL TABELLINO

ALDINI-SCHIAFFINO 3-3

RETI (3-0, 3-3): 14' Arisci (A), 20' Greco (A), 21' Greco (A), 30' Rigamonti (S), 18' st Caprini (S), 25' st rig. Mirra (S).

ALDINI (4-3-3): Cavallini 7, Callea 7, Statzu Carlos 7.5, Tedone 6.5, Mariani 6.5, Marnati 6.5, Di Palo 7 (7' st Autiero 6.5), Caglio 6.5 (12' st De Angelis 6), Greco 8.5 (26' st Paolini 6), Arisci 7.5 (12' st Airaghi 6), Novello 7.5 (4' st Marasco 6, 32' st Capocefalo sv). A disp. Valente, Poddighe, Scarcelli. All. Valtolina 6.5. Dir. Dell'Ovo - Tadiello.

SCHIAFFINO (4-3-3): Ripamonti 7.5, Arzuffi 6 (31' Ciompi 6.5), D'andrea 6 (31' Caprini 7.5), Fernando 7 (32' st Caloi sv), Avallone 7, Scirpoli 7, Mirra 7.5 (36' st Di Domizio sv), La Placa 6.5, Cerrone 6 (31' Boniardi 6.5), Rigamonti 8, Corso 7 (29' st Marino sv). A disp. Vacca, Zeli, Ruscio. All. Letizia 6.5. Dir. Caloi - Feudale.

ARBITRO: Abdelouadoud di Milano 6.

AMMONITI: Novello (A), Mirra (S), Autiero (A), Greco (A), Callea (A).

LE PAGELLE

ALDINI

Cavallini 7 Ha poche colpe in occasione dei gol, sfodera una grande parata sulla punizione che poi ha portato al secondo gol, oltre ad altre due buone parate.

Callea 6.5 Nel primo tempo mette in difficoltà la corsia di sinistra avversaria quando sale e non sbaglia nulla in fase difensiva, nella ripresa trova davanti a sé un Caprini in grande forma e non lo soffre.

Statzu 7.5 Tra i migliori in campo dei suoi, soprattutto nella prima frazione: spinge e mette in mezzo molti palloni invitanti per i compagni, dai suoi piedi nasce l'azione del vantaggio.

Tedone 6.5 Sempre preciso in fase difensiva e bravo a far girare il pallone quando se lo trova tra i piedi.

Mariani 6.5 Difficile da superare per gli attaccanti avversari e pulito anche in fase di impostazione.

Marnati 6.5 Non lascia respirare gli attaccanti, gioca una grande partita ma causa il rigore del 3-2.

Di Palo 7 Incontenibile nella prima mezz'ora, si rende protagonista di una grande azione personale che, però, non porta al gol.

7' st Autiero 6.5 Subentra bene, molto presente e attivo.

Caglio 6.5 Partita di sostanza in mezzo al campo, sempre presente in tutte le situazioni di gioco.

12' st De Angelis 6 Fa il suo senza particolari squilli.

Greco 8.5 Autore di una doppietta, è sempre un punto di approdo sicuro per i lanci dei compagni. Bravo a tenere il pallone e a scaricarlo in maniera precisa.

26' st Paolini 6 Gioca bene ma non ha acuti.

Arisci 7.5 Segna nel primo tempo, si muove tanto e collega in maniera efficace difesa e attacco.

12' st Airaghi 6 Anche lui gioca una buona partita senza trovare spunti.

Novello 7.5 Partita di grande impegno e generosità condita da due assist, lotta su ogni pallone. (4' st Marasco sv, 32' st Capocefalo sv).

All. Valtolina 6.5 Parte bene, ma non riesce ad impedire la rimonta dello Schiaffino.



SCHIAFFINO

Ripamonti 7.5 Schierato visto il problema accorso a Vacca nel riscaldamento, leggera imprecisione sul gol dell'1-0, ma dopo quello compie delle ottime parate.

Arzuffi 6 Soffre un po' la corsia di sinistra avversaria e riesce a compiere un paio di belle chiusure.

31' Ciompi 6.5 Tiene su alcuni palloni fondamentali e trova delle imbucate interessanti per i compagni.

D'andrea 6 Anche lui tolto alla mezz'ora a causa del cambio tattico per cui ha optato il suo allenatore, riesce, per quanto possibile, a contrastare Novello.

31' Caprini 7.5 Gol da rapace d'area, sempre pericoloso sulla fascia sinistra.

Fernando 7 Come i suoi compagni, nella prima mezz'ora subisce un po' la fisicità degli attaccanti avversari. Grande prova nella ripresa, va vicino al gol con una punizione magistrale. (32' st Caloi sv).

Avallone 6.5 Partita d'ordine in entrambe le fasi.

Scirpoli 7 Partita solida, sbaglia poco e si rende protagonista di diverse buone giocate.

Mirra 7.5 Secondo tempo di qualità, segna il gol del pareggio trasformando il rigore in maniera fredda. (36' st Di Domizio sv).

Laplaca 6.5 Quantità e qualche spunto di qualità in mezzo al campo.

Cerrone 6 Non sfigura, ma viene sostituito prima della fine del primo tempo.

31' Boniardi 6.5 Grinta, agonismo e tanta voglia, si fa rispettare.

Rigamonti 8 Il più pericoloso dei suoi, trova il gol e cerca di illuminare con qualche lancio lungo a cercare le punte.

Corso 7 Gioca un ottimo secondo tempo di quantità e agonismo.

All. Letizia 6.5 Approccio sbagliato, poi cambia modulo e recupera la partita.

ARBITRO

Abdelouadoud di Milano 6 Nel prima frazione di gioco controlla la partita, ma nella seconda perde un po' il controllo. Ammonisce un po' troppo "a cuor leggero" e appare insicuro sulle scelte.