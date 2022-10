Lotta tra bomber: gli attaccanti più in forma dell'Élite

L'Élite è arrivata al giro di boa. O meglio, al giro di boa del giro di boa. Con la sesta giornata giocatasi nel weekend si è giunti a metà del girone d'andata in Élite e se le classifiche iniziano ad avere gerarchie delineate ed equilibri sempre più definiti, lo stesso si può dire della corsa al titolo di capocannoniere di ogni girone e, in senso più generale, della categoria. Gli attaccanti - e non solo - stanno prendendo sempre più dimestichezza con la categoria e fine settimana dopo fine settimana stanno gonfiando le reti degli avversari con una certa frequenza.

JACOPO LA VIOLA BOMBER E TRASCINATORE

Schuster; 8 gol in 6 partite

E più in alto di tutti, nel girone B e nella categoria in generale, c'è Jacopo La Viola, numero diez e attaccante dello Schuster che nell'ultimo turno ha trascinato i suoi alla prima vittoria stagione con una doppietta. Precedentemente, Jacopo aveva già trovato con una certa facilità il gol, pur senza che i risultati arrivassero. A livello individuale, però, l'attaccante non ha mai smesso di fare il suo, tanto da riuscire a meritare anche la convocazione in Rappresentativa Under 15.

Jacopo La Viola, in maglia Rapp

Attualmente a quota 8 gol in 6 partite, se il ragazzo dovesse mantenere questa continuità di rendimento, in proiezione Jacopo potrebbe raggiungere circa 34/35 gol stagionali. Assolutamente niente male per un giocatore alla prima esperienza sul palcoscenico regionale. Indubbiamente, poi, i suoi gol sono e saranno importantissimi per lo Schuster, squadra impegnata nella lotta salvezza per mantenere la categoria.

IL BRUSA VOLA CON ANDREA RATTI

Brusaporto; 7 gol in 6 partite

7 reti invece per Andrea Ratti, che gioca nel girone C con la maglia del Brusaporto. I gialloblù sono primi nel loro raggruppamento, a pari punti con la Virtus Ciserano Bergamo, e Andrea sta riuscendo a mettersi non poco in mostra grazie alla sua grande abilità nel fare gol: un centro ogni 57 minuti per lui, che in due occasioni si è anche dimostrato un ottimo rigorista, avendo gonfiato la rete dagli undici metri per due volte.

Andrea Ratti, attualmente capocannoniere del Brusa e del girone C

Con il gol arrivato nell'ultimo turno, nella vittoria del Brusa contro il Villa Valle, Andrea ha aperto le marcature e, soprattutto, tranne che in occasione del pareggio interno con il Mapello, ha trovato il gol in ogni partita giocata fino a questo momento in campionato. Anche in questo caso, i gol dell'attaccante si stanno rivelando assolutamente determinanti per il percorso del Brusaporto, che si gode il suo bomber sulle ali del primo posto.

LOTTA PICHICHI TRA FARDIN E GRECO

Alcione; 5 gol in 5 partite / Aldini; 5 gol in 6 partite

Situazione interessante nel girone A, dove c'è un ex-æquo tra Alcione e Aldini. Nello specifico, tra Riccardo Greco e Giulio Fardin. Entrambi nuovi acquisti delle rispettive squadre, vien da dire che sia Riccardo che Giulio ci hanno messo veramente poco per caricarsi il gruppo sulle spalle facendo quello che meglio sanno fare: gol.

Sia Greco che Fardin, infatti, sono arrivati a segnare 5 gol nelle prime 6 giornate, contribuendo al grande percorso che falchi e orange stanno portando avanti questa stagione: l'Aldini, a quota 10 punti e agganciato alle zone alte della classifica, ha iniziato molto bene e nonostante il rocambolesco pareggio dell'ultimo turno è certamente una delle candidate alle prime posizioni: dei 13 gol segnati dalla squadra di Valtolina, circa il 40% portano la firma proprio di Riccardo, che nell'ultima partita ha messo a referto una doppietta.

Riccardo Greco, qui dopo la doppietta segnata contro lo Schiaffino

Come detto, esaltante è anche il percorso dell'Alcione di Calderoli: i 2008 orange sono terzi e vantano - assieme alla Castellanzese - il miglior attacco del girone: 18 gol. L'apporto dato da Giulio è non indifferente, con 5 reti all'attivo che potevano essere già 6 se non fosse stato per la sospensione di Alcione-Lombardia Uno: prima della decisione dell'arbitro, infatti, i padroni di casa erano avanti per 4-0 e Giulio aveva già segnato. Un peccato, ma sicuramente il bomber ex-Soccer Boys avrà modo di rifarsi.