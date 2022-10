È rossoneri contro nerazzurri: un punto che sta stretto ai padroni di casa

Chi si aspettava una vittoria semplice per l'Accademia Inter oggi sarà rimasto sicuramente sorpreso, perché non solo il Lombardia Uno ha strappato con merito un pareggio per 1-1, ma ha per lunghi tratti della partita controllato il match, e forse ai punti avrebbe meritato qualcosa di più. I ragazzi di Gagliardi hanno mostrato più cattiveria agonistica e più fame dei loro colleghi in maglia azzurra, sapendo non solo reagire al vantaggio avversario, maturato nel primo tempo da Agati, grazie ad un gol di Liuzzo, ma anche e soprattutto a costruire trame di gioco non banali a cui è però mancato solo...

