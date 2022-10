Resistono in dieci contro undici per un tempo intero e sfiorano anche la vittoria: cuore Masseroni

Aldini-Masseroni è una partita strana. Il risultato finale dice 0-0 e guardando unicamente il tabellino si potrebbe pensare che i bianconeri abbiano guadagnato un punto d'oro, avendo giocato un tempo intero in 10 contro 11. Di conseguenza, si potrebbe poi parlare di rammarico Aldini perché i falchi lasciano due punti in una partita che si era messa bene per loro. Eppure, andando oltre i freddi numeri, ci sarebbe molto altro da dire. La squadra di Villa ha sfiorato più volte la vittoria, andando vicinissima al gol anche nella ripresa, quella giocata in inferiorità numerica, appunto. I falchi, d'altro canto, hanno...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?