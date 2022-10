Traversa da una parte, ribaltone e gol dall'altra: Villa rovescia il destino dell'Enotria

Quando si vincono partite così è sempre un bel segnale. Soffrendo, rischiando di andare in svantaggio e risolvendo la gara con un calcio piazzato e con un uomo a sorpresa. Tre punti che valgono doppio quelli che l'Enotria porta via dal Kennedy contro un Atletico Alcione che ha certamente da recriminare: con un pareggio gli orange non avrebbero rubato niente, eppure si torna a casa a bocca asciutta a causa dell'incornata di Manuel Villa che corregge alla perfezione l'angolo di Favaro al 15' del secondo tempo che vale la vittoria per i ragazzi di Leccioli. L'Enotria rimane in testa respingendo...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?