Il mercato non si ferma mai: una professionistica sul classe 2008 dello Schuster?

La stagione sta entrando proprio in queste settimane nel vivo: si è giunti a metà del girone d'andata e gli equilibri tra le squadre iniziano a delinearsi, lasciando ovvio spazio alle solite sorprese che possono sempre esserci e che, anzi, si spera sempre ci siano. Ma se è vero che l'attenzione in questo periodo - perlomeno fino alla sosta per Natale - è totalmente dedicata a ciò che si vede sul campo, è altrettanto vero che fuori dal rettangolo di gioco i meccanismi non si fermano mai e osservatori e club sono sempre in attività con la testa al mercato, cercando di continuo talenti per le rispettive squadre.

OCCHI PUNTATI SULL'ÉLITE

E che il palcoscenico regionale, in particolare quello dell'Élite, sia un terreno fertile per professionistiche e osservatori non lo si scopre di certo ora. Per fare qualche esempio riguardante i classe 2008 e l'ultima estate non si possono non citare Joseph Jeon, capitano dell'Alcione passato alla Cremonese, o Alessandro Nourice, attaccante passato all'Inter dopo aver esordito in agonistica con la maglia dell'Enotria.

Insomma, in Élite ci sono talenti veramente di altissima qualità e il tutto sta nel riuscire a scovarli e seguirli, per arrivare magari prima di altri club. E questo è quello che sembra stia facendo il Renate.

RENATE SU LA VIOLA?

Sembra, infatti, che il Renate, club che a livello giovanile disputa i campionati Nazionali, si stia perlomeno interessando a Jacopo La Viola, giocatore offensivo che gioca con la maglia dello Schuster in Under 15 Élite. I neroverdi in questo avvio di stagione non stanno brillando, a dire il vero, ma Jacopo a livello individuale sta facendo molto bene.

Impiegato perlopiù come dieci in mezzo al campo, La Viola è un giocatore che ha dimostrato di saper giocare tra le linee e di saper leggere gli spazi, come ha dimostrato anche in Rappresentativa, essendo stato convocato in occasione del primo raduno di Baranzate. Mezzala con spiccate doti offensive, il punto forte di Jacopo è però la fase realizzativa. Finora, in 7 presenze, il giocatore ha già gonfiato la rete per ben 9 volte. Solo 4 i punti conquistati da parte dello Schuster, frutto di una vittoria e un pareggio e su ognuno di questi c'è la forte firma del diez, fondamentale già adesso per i neroverdi e sicuramente anche per quello che sarà il prosieguo della stagione.

LA SCHEDA TECNICA

NOME: Jacopo

COGNOME: La Viola

DATA DI NASCITA: 26/04/2008

RUOLO: Centrocampista/mezzala offensiva

SQUADRA: Schuster

GOL SEGNATI (presenze): 9 (in 7 presenze)

IL RENATE OSSERVA

Dunque, il Renate parrebbe interessato al giocatore. I tempi sono certamente prematuri per parlare di intenzioni concrete da parte del club di Serie C, ma qualcosa sembrerebbe esserci.

Ciò che sembra certo è che il nome di Jacopo nell'ambiente Renate stia circolando e quindi sarà interessante scoprire se nelle prossime settimane ci saranno evoluzioni e, nel caso, quali potrebbero essere. Difficile, al momento, visto l'attuale rendimento, pensare che il rendimento del giocatore possa subire rallentamenti o brusche frenate, proprio perché il suo livello qualitativo si sta dimostrando essere sopra la media. E quando si tratta di questi giocatori, le big sono sempre attentissime e pronti a farsi avanti. Sarà questo il caso?