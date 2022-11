Il weekend perfetto della Mario Rigamonti: vincono in entrambe le categorie portandosi vicino alla vetta

Cosa c'è di meglio di concludere il weekend con una vittoria? Facile: una doppia vittoria. Chiedetelo alla Mario Rigamonti, che nella giornata di domenica ha centrato due successi nelle categorie Élite. A partire dall'Under 15, dove i granata hanno giocato la partita perfetta vincendo con 4 gol di vantaggio; invece, "solo" 3 i gol in Under 17 Élite, ma rifilati ai campioni in carica. A far gioire la società bresciana non sono però soltanto i risultati sul campo, ma anche la classifica, che sorride ad entrambe le compagini.

VITTORIA NETTA

Partiamo (per ordine di età) dall'Under 15, in cui i granata classe 2008 hanno sfoggiato una prestazione strepitosa contro i pari età della Real Calepina, che arrivavano dalla vittoria casalinga contro il Breno. Alla fine il tabellino recita 4-0 per i bresciani, un risultato che conferma quanto visto in campo dal tecnico Cinelli: «La partita non è mai stata messa in discussione, siamo stati nettamente superiori e i 4 gol lo dimostrano, nonostante il rigore sbagliato». Una vittoria netta, frutto del lavoro di squadra e dei gol di ben 4 marcatori diversi, due per tempo: nella prima frazione vanno a segno Marelli e Lise, nella ripresa completano l'opera Sorghienti e Vianelli.

I 4 gol valgono ai granata 3 punti fondamentali, che li proiettano al terzo posto del girone (a pari punti con Sarnico e Virtus) e a 2 soli punti di distanza dalla capolista Brusaporto. Vittoria che è arrivata dopo il pareggio della sesta giornata in casa del Crema, un rocambolesco 3-3 in cui i granata stavano per portarsi a casa altri 3 punti fino all'ultimo minuto disponibile, quando Zani è riuscito a trovare il pari per i bianconeri. Proprio sulla partita di Crema è tornato il tecnico Cinelli: «Avevamo voglia di riscattarci dopo il pareggio rimediato a Crema, c'è ancora da crescere tutti come gruppo ma la strada è quella giusta». E sulla prossima partita contro lo Scanzorosciate, uscito sconfitto domenica dal campo del Breno, continua: «Mi aspetto una guerra in senso sportivo, dovremo rimanere concentrati per tutti i 70 minuti per portare a casa il risultato».

Mattia Perotta, classe 2006 della Mario Rigamonti a segno domenica

SCONFITTI I CAMPIONI

Va ancora meglio ai classe 2006 della società bresciana, che nella difficile trasferta in terra bergamasca si affermano sull'ormai ex capolista del girone per 3-1. Un risultato che vale doppio se pensiamo che l'avversario altro non è che il Brusaporto di Massimiliano Radici, campione in carica in Under 16 con i 2006 gialloblù. Per i granata si trattava di una trasferta proibitiva, ma i ragazzi di Buizza non si sono lasciati intimorire dall'avversario e, pur andando subito sotto, hanno trovato la forza per rialzarsi e ribaltare le sorti del match. Infatti, a segnare per primo nella partita di domenica è il gialloblù Coundoul, che con la sua rete avrebbe potuto indirizzare il match in una direzione ben diversa da quella finale, come affermato dal tecnico Radici: «Abbiamo gestito l'incontro nel primo tempo, poi però è mancata la determinazione e la giusta attenzione sulle palle inattive. Comunque faccio i complimenti ai miei, soprattutto a Mazzucchelli che ha parato un altro rigore, e alla Mario Rigamonti che ha condotto un'ottima gara».

Il talento gialloblù si è di nuovo messo in mostra, infatti, con i suoi interventi, ma non ha potuto nulla contro l'ondata granata, che ha travolto i campioni in carica con il pareggio a fine primo tempo di Perotta e ai gol vittoria nella ripresa di Zanola e Alessandro Biena. Inevitabile la gioia del tecnico Buizza: «La chiave del successo è sicuramente il gruppo, perché nonostante i tanti infortuni stiamo riuscendo a fare buone prestazioni». La vittoria vale ai bresciani il secondo posto solitario, ad un solo punto di distacco dalla capolista Voluntas, con la possibilità di insediare la vetta, a patto di battere domenica il Sarnico, vincente di misura sulla Vighenzi. Il tecnico granata alla fine non si sbilancia sul futuro immediato dei suoi ragazzi, ma afferma: «Siamo consapevoli di potercela giocare con tutti, a conferma di quanto stiamo facendo da inizio stagione».