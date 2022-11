La Rapp sfida i professionisti: i 22 classe 2008 che affronteranno la Pro Patria

Torna la Rapp e lo fa sul serio, ovvero iniziando la serie di amichevoli che porteranno la selezione di Gabriele Peccati a giocare il Torneo delle Regioni. La prima a partire è l'Under 15, con i classe 2008 che saranno impegnati martedì prossimo, 8 novembre, in quel di Gallarate: un appuntamento visto che affronteranno i pari età della Pro Patria. Un test importante per capire la bontà delle scelte di Peccati, le quali sono arrivate a seguito di due raduni: uno a Baranzate con i ragazzi appartenenti alle società dell'ovest, uno a Cologno al Serio con quelli dell'est.

I 22 CONVOCATI