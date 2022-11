Game-set-match Ausonia! Risultato tennistico per i neroverdi nel big match con i bianconeri

La sfida ad alta quota tra Ausonia e Brianza Olginatese, terminato 6-2 per i ragazzi di Cioffi, nel girone B regala emozioni e spettacolo. Pronti via e i padroni di casa si portano in vantaggio dopo trenta seconda con Leggio; gli ospiti non si fanno intimorire e rispondono con un uno-due micidiale firmato da Braga e Puleo. I neroverdi la ribaltano con Pontonio e Gazzoni, poi nella ripresa dilagano con il gol di Sorrentino e la seconda marcatura sia per capitan Gazzoni che per Leggio. FUOCHI D'ARTIFICIO La partita si stappa alla prima occasione: in seguito al calcio d'inizio arriva...

