8 presenze su 8 senza essere mai sostituiti: i fantastici 10 instancabili dell'Élite

Avete problemi a trovare qualcuno che voglia giocare a calcetto in settimana? Nessun problema, chiedete a questi instancabili ragazzi dell'Under 15 Élite, che in 8 giornate di campionato non hanno saltato neanche un minuto di gioco. 560 minuti all'attivo (più recupero ovviamente), sempre presenti per la propria squadra. Ma non preoccupatevi, la stanchezza non impedirà loro di partecipare ad un calcetto settimanale. Noi ce li siamo immaginati così in campo.

TRA I PALI

Quanto può essere difficile trovare il portiere in questi casi? Non questa volta, visto che nel girone C di Under 15 Élite sono ben 4 i guantoni sempre pronti. Il primo è Stefano Ribola, estremo difensore del Franciacorta, che assieme ai suoi compagni ha garantito ai granata un bilancio difensivo di tutto rispetto: 8 gol subiti (seconda miglior difesa del campionato dopo il Ponte San Pietro), merito anche degli ottimi interventi del classe 2008, che può vantare ben 4 reti inviolate - praticamente la metà delle partite giocate. Portiere pronto anche per l'altra squadra, e anche qui con ottime statistiche: 4 reti inviolate anche per lui, che hanno contribuito assieme ai tanti gol fatti all'attuale quarto posto dei granata della Mario Rigamonti. Stiamo parlando di Riccardo Gamalero, che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite - in casa contro la Real Calepina e nella difficile trasferta di Scanzorosciate - e che cercherà di allungare questa striscia positiva domenica contro il Mapello, che arriva però dal 3-0 rifilato al Breno. Un avversario ostico per l'estremo difensore granata, che però non si lascerà intimorire.

Pietro Burini, difensore del Ponte San Pietro (Fonte Pagina FB A.C. Ponte San Pietro)

REPARTO ARRETRATO

A fare compagnia ai due instancabili portieri anche una serie di difensori sempre presenti nelle retroguardie. A partire da Pietro Burini, classe 2008 del Ponte San Pietro, come detto miglior difesa del girone con soli 7 gol subiti, 2 di questi nella difficile trasferta di domenica scorsa a Villa d'Almè, dove comunque i blues hanno trovato i 3 punti alla fine di una partita combattuta e decisa dalla tripletta del compagno di squadra Appiani. Accanto a lui Leonardo Bonzi, difensore della Voluntas Montichiari, chiamato a rialzare le sorti del campionato rossoblù dopo un inizio difficile che vede la squadra bresciana al penultimo posto (a pari punti col Breno), già dalla difficile trasferta di domenica proprio sul campo del Ponte San Pietro. Rimanendo sempre nel reparto difensivo, troviamo anche Riccardo Alberido, difensore della già citata miglior difesa del Franciacorta. Una statistica che Alberido e compagni saranno chiamati a confermare domenica in casa del Sarnico, reduce dal 6-2 ai danni della Voluntas Montichiari. A completare la difesa si aggiunge Cristian Baban, classe 2008 del Caravaggio settimo in classifica (a pari punti col Crema), che arriva dalla sconfitta in favore della Virtus Ciserano Bergamo e sarà chiamato al riscatto in casa della Real Calepina.

IN MEZZO AL CAMPO

Passando alla zona di centrocampo, Baban avrebbe come compagno ideale proprio l'ultimo avversario in campionato: Tommaso Durso, centrocampista della Virtus impegnata domenica contro il Brusaporto, per contendersi il primato solitario del girone che in questo momento è condiviso proprio dalle due squadre bergamasche, oltre che dal Sarnico e dalla Mario Rigamonti. Mario Rigamonti che può invece contare sul lavoro inarrestabile di Andrea Mottola, centrocampista granata che sarà impegnato come l'estremo difensore Gamalero nella difficile partita contro il Mapello. Assieme a lui anche Davide Garatti, che invece gioca nella fascia mediana del Breno, all'ultimo posto assieme alla Voluntas, che cercherà inevitabilmente di migliorare nella trasferta sul campo del Villa Valle. Fin qui sono 9 i calciatori sempre presenti in campo. Problemi a trovare il decimo a questo punto? Assolutamente no, perché potete contare anche sulla presenza di Andrea Buizza, centrocampista del Franciacorta con anche 2 reti all'attivo (l'ultima nella difficile trasferta della settima giornata sul campo della Virtus). È vero, mancano degli attaccanti, a dimostrazione che il reparto arretrato ha forse bisogno di maggiore stabilità anche nei ruoli e nelle presenze. Ma non preoccupatevi, con questi 10 giovani talenti ci sarà da divertirsi, come ogni domenica.