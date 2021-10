Osl Garbagnate-Victor Rho: Tiam illude i suoi, Incandela l'accende e spegne le speranze della formazione di Gabriele

La prima giornata di campionato dell'Under 15 ha regalato un match accesissimo dal primo minuto all'ultimo tra Osl Garbagnate e Victor Rho. Le due contendenti si sono scontrate faccia a faccia, mettendo in mostra le proprie qualità; ma ad avere la meglio è solo una, la Victor Rho del tecnico Roberto La Ragione con un 3-4 finale. La partita - che assomiglia più a un incontro di ping pong - è un botta e risposta in successione. Ad aprire le danze sono i padroni di casa, con la rete di Samuele Averara. Dopo una palla recuperata da destra, il gioco si sposta sulla fascia sinistra con un traversone: il giocatore mette giù la sfera, calcia in diagonale e fa festeggiare i suoi. Ma la Victor Rho è una spina nel fianco oggi, e lo dimostra ribattendo con Incandela. Dopo 5 minuti di gioco, l'Osl rincara la dose, con il velocissimo Kadim. Pareggiano i conti gli ospiti, sempre con il man of the match Incandela. Osl che si riporta in vantaggio con la rete di Pirritano, ma le due successive reti d'Incandela chiudono la partita: è 3-4 al triplice fischio del direttore di gara. A commentare la gara subito dopo la fine è il tecnico La Ragione della Victor Rho, che racconta: «La partita è stata davvero molto equilibrata perché abbiamo fatto tutti gol uno dopo l’altro. Diciamo che è stata regolare e ordinata senza falli, corretta. Le due squadre si sono affacciate senza problemi, oggi ha vinto chi ci ha messo più carattere, sono due buone squadre che possono regalare grandi emozioni in questa stagione». Dello stesso parere, ma con zero punti in tasca, è il tecnico Alessandro Gabriele: «Direi che è stata una partita combattuta fino all’ultimo, equilibrata. Alla fine loro hanno avuto la meglio, partita corretta nonostante sia stata bella tesa. Era anche la prima giornata quindi c'era ansia da entrambe le parti per ricominciare, ma sono rimasto soddisfatto dai miei ragazzi». L'Osl Garbagnate dovrà attendere ora il prossimo weekend per potersi rifare, con lo scontro fuori casa contro l'Oratorio San Francesco. La Victor Rho, invece, ospiterà in casa l'Amor Sportiva sabato prossimo.

Osl Garbagnate - Victor Rho 3-4

RETI: 10' Averara (O), 12' Incandela (V), 15' Tiam Serigne (O), 20' Incandela (V), 25' Pirritano (O), 10'st Incandela (V), 30'st Incandela (V).

OSL GARBAGNATE: Giordano, Gandelli, Marelli, Grassi (12'st Giordano Stefano), Fabiani (11'st Artese), Pirritano, Averara, Borriello, Tiam Serigne, Chiariello, Calugaru Razvan (20'st Melis Alessandro). A disp. Borghi, Escajadillo Lucana. All. Gabriele 7.

VICTOR RHO: De Girolamo Simone, Romualdi, Paganotti, Buonocore, Angelini, De Rosa, Berselli, Rampini (1'st Moroni, 38' st Catizone), Incandela (22'st Buscetta), Palladini (36'st Battaglia), Loiero. A disp. Zurzolo, Finicelli. All. La Ragione 8.

ARBITRO: Gianmarco Pallavicino 6.

AMMONITI: Berselli (V), Tiam Serigne (O).