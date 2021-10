O.San Giuseppe - Victor Rho: Barbini in rovesciata e Belloni in picchiata la pareggiano due volte, La Ragione sprona i suoi e Buscetta fa tripletta

Tanti gol e tanto spettacolo ad Arese nella partita tra l'O.San Giuseppe Sport e la Victor Rho. Ad aggiudicarsi i tre punti è la squadra ospite, che dopo le tante occasioni non capitalizzate nel primo tempo riesce a sbloccare la propria macchina da gol grazie a un Buscetta strepitoso e a concludere con il neo entrato Romualdi per il 5-2. La formazione guidata da Zuccotti invece era riuscita a difendere con le unghie il risultato fino all'inizio del secondo tempo, riuscendo a pareggiarla per ben due volte e sfiorando anche il vantaggio. Ma alla lunga hanno pagato la differenza d'età e...

