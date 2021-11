Accademia Vittuone-Concordia: Verroca e Forloni la decidono per i biancoverdi, ma che cuore i ragazzi di Cislaghi

L'Accademia Vittuone si aggiudica lo scontro al vertice con il Concordia, in una bellissima partita terminata 4-3. L'inizio è tutto dei padroni di casa, che nel secondo tempo però subiscono la reazione d'orgoglio dei blues, ai quali non bastano le reti di Iemma e il gol di capitan Dameno per rimontare. Per l'Accademia prestazione sontuosa di Verroca e Forloni, che siglano una doppietta e sono decisivi nel risultato finale. I biancoverdi si ritrovano primi in classifica a punteggio pieno a pari merito con l'Inveruno, mentre gli ospiti non riescono a raccogliere ciò che di buono hanno seminato sul campo, restando...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con