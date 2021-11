Canegrate-Real Vanzaghese: Tris dei ragazzi di Scotton per la festa rossoblù, agli ospiti non basta il solito Macchi

Partita estremamente gradevole tra le due squadre di testa del campionato, terminata 3-1 in favore dei padroni di casa, che lanciano un segnale di forza importante al resto del girone. I tre gol di Rocco, Henaj e Lavazza sono decisivi per il risultato finale; alla Real Vanzaghese non basta il sigillo del solito Macchi, capocannoniere del campionato. L'episodio che probabilmente indirizza la partita è la rete di Rocco sul finale della prima frazione, che "taglia le gambe" ai ragazzi di Massironi e lancia i padroni di casa. Il sorpasso è cosa fatta per il Canegrate, che si prende la vetta...

