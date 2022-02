Con i suoi interventi tiene vive le speranze del Vittuone, il finale è da pelle d'oca

Un finale tanto inaspettato quanto incandescente quello tra l'Oratoriana Vittuone e la Boffalorese, uscite dal campo al termine della gara con il punteggio di 1-1. Un risultato che lascia parecchio amaro in bocca alla squadra di Franchetto, detentrice del pallino del gioco per gran parte della durata dell'incontro, sbloccato al 13' grazie ad una devastante e inattesa conclusione dal limite ad opera di capitan Federico Garavaglia. Ospiti che falliscono un innumerevole quantitativo di occasioni, sbattendo più volte sul muro eletto da Luraschi, portiere del Vittuone autore di parate di assoluto livello, che hanno consentito ai suoi di rimanere in partita...

