Le pagelle: Marioni goleador e Verroca straripante, Grittini con l'orgoglio

Il derby di Vittuone rispecchia la classifica, con l'Accademia che vince mettendo fin da subito le cose in chiaro e chiudendo con un rotondo 6-0. Il mattatore della partita è Marioni, ma anche Verroca gioca un grande gara, collezionando un gol e un bellissimo assit dopo una galoppata irresistibile. La reazione emotiva degli ospiti arriva nel secondo tempo, quando è ormai troppo tardi per cambiare le sorti della gara. Grittini prova a trascinare i suoi con le sue sortite offensive, ma non riesce mai ad incidere in zona gol. I biancoverdi si prendono così la testa della classifica, mentre la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con