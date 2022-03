La cooperativa del gol targata Russetti e Vigliaroli marchia il primato di Garanzini

All'Accademia Vittuone bastano solo venti minuti per archiviare la pratica Casorezzo. Punteggio finale che segna un netto 8-0 in favore della squadra di Garanzini, e che ha come assoluto protagonista Matteo Russetti, autore di una tripletta. Mortiferi anche i colpi di Vigliaroli e Morandi, due gol a testa e tanta qualità da fare venire il mal di testa alla difesa biancoverde. Ennesimo successo a suon di gol per i padroni di casa, che dopo il 6-0 rifilato all'oratoria a Vittuone si lasciano andare in un'altra furia offensiva da sogno. Primato confermato in grande stile. Blackout biancoverde, chiedere a Russetti &...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con