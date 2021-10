Niguarda-J.Cusano: è sette bello per i ragazzi di Chiodini, giornata da dimenticare per la formazione di Medea

Finisce 7-0 per gli ospiti la sfida tra Niguarda e J.Cusano, con i ragazzi di Chiodelli che mettono in scena una prestazione praticamente perfetta. Tanti protagonisti nella gara di oggi, dalle doppiette di Marino e Pedrotti alle reti di Cirillo e Giacompolli. Autore però di una prestazione a dir poco meravigliosa è Boungueroua che, oltre a trovare il gol, è il pericolo numero uno durante tutta la sua permanenza in campo. Il J.Cusano chiude la pratica già nel primo tempo andando negli spogliatoi in vantaggio per 4-0 e nella ripresa, riparte da dove aveva lasciato segnando altre tre reti per...

