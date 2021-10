Niguarda-Serenissima MI: Costa illude i padroni di casa, i biancocelesti rimontano e dilagano nella ripresa

La Serenissima strapazza per 5-2 il Niguarda e conquista i primi punti del suo campionato, mentre i padroni di casa raccolgono la terza sconfitta in altrettante partite. In realtà a partire meglio sono i ragazzi di Medea che passano in vantaggio con un colpo di testa di Costa, il pari arriva grazie a Piterà su un errore di Goseni, Sala firma il sorpasso allo scadere della prima frazione. Nella ripresa la formazione di Paradiso prende il controllo assoluto della gara e domina, andando a segno con quasi tutti gli uomini subentrati dalla panchina, Ceolin nel finale rende meno amaro il...

