Sesto 2012-Cinisello: il tridente Corvaia-Filippini-Marturano dà spettacolo, i rossoblù continuano la loro corsa perfetta

Il Cinisello non si ferma. Non ci pensa nemmeno. Vince 4-0, inanella la terza vittoria in altrettante partite e porta a 210 minuti l'imbattibilità della propria porta, ancora mai scalfita dall'inizio del campionato. I ragazzi di Meneghin e Morganti volano: e se le vittorie contro Niguarda e Amatese potevano sembrare una pura formalità, questa con la Sesto 2012 arriva nel primo vero banco di prova del campionato. Esame superato a pieni voti: il tridente dà spettacolo, la difesa non va mai in affanno, e in generale il gioco è sempre nelle mani dei rossoblù. Bravi a sbloccarla subito con Filippini,...

