Zibido-Nuova Trezzano: Viva Pace e quel numero 10 onorato con quattro gol nella festa giallorossa

Seconda vittoria consecutiva, in altrettante gare, per lo Zibido che sul proprio campo di via Lenin supera la Nuova Trezzano con una prestazione autoritaria e conclusa con un rotondo 11-0. Mattatore della serata il numero 10, voto che prende anche in pagella, Anthony Pace, autore di quattro reti. Menziona d'onore per Daniele Deledda, uomo ovunque per i giallorossi di Cioffi e autore di un bellissimo gol nella ripresa.Padroni di casa con un 4-2-3-1 ricco di fantasia partendo da Deledda, nei due in mezzo e molto attivo anche in fase di transizione, e arrivando ai tre, dietro al velocissimo Marrano, Acerbi,...

