Viscontini-Corbetta: Biondi indirizza il successo dei padroni di casa e l'aggancio in classifica alla formazione di Acri

La Viscontini si rialza immediatamente dopo il fragoroso ko contro il Leone XII e lo fa grazie a una signora prestazione che si traduce nel 4-1 con cui i gialloneri sconfiggono i coetanei del Corbetta. I padroni di casa, dopo un primo approccio non felicissimo, riescono a passare in vantaggio mettendo la partita sul binario giusto, quello che vale tre punti e il quinto posto in classifica nel Girone C. Crolla invece l'undici di Acri, a cui nulla serve il gol di Celano arrivato nella ripresa, che non da così continuità al successo per 5-0 con il Settimo Milanese e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con