Niguarda-CG Bresso: Vitali inventa, segna e regala ai suoi la terza vittoria stagionale

A volte le stagioni sono stregate e non si può fare nulla per sovvertire il volere della dea bendata. L'anno dell'ASD Niguarda sembra essere maledetto: nonostante una prestazione piena di carattere, i padroni di casa hanno perso per 1-2 all'ultimo respiro. Solo un gol di Pietro Vitali allo scadere, infatti, ha salvato il PCG Bresso dall'uscire dal campo senza i tre punti in saccoccia. Una partita combattuta, su un terreno di gioco non facile, che ha visto un Niguarda con il coltello tra i denti, intenzionato a cancellare lo 0 dalla casella dei punti fatti. Il Bresso, pur non fornendo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con