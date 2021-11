Viscontini-Pero: a Messina basta un tempo, un Cester implacabile condanna i biancoblú alla sconfitta

La Viscontini non si ferma e dopo aver battuto il Corbetta, archivia la pratica Pero con il medesimo risultato di 4-1. I padroni di casa hanno chiuso l'incontro già nel primo tempo andando a segno tre volte con Cester, Figliola e Scotuzzi che hanno messo a ferro e fuoco la retroguardia avversaria. Ospiti che, invece, dopo il primo gol subito non sono stati capaci di reagire immediatamente, venendo fuori ma solo in parte nella ripresa. Grazie a questo successo i gialloneri si portano al terzo posto con dodici punti, a sole quattro lunghezze dal Leone XIII capolista. Diluvio non ti...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con