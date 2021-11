Cinisello-PalaUno: colpo su colpo, le squadre si spartiscono la posta in palio grazie al gol di Mameli nel finale

Finisce 2-2 la partita tra Cinisello-PalaUno, con le due squadre che, in questo scontro diretto, si portano a casa un punto importante. Il primo tempo vede le due formazioni scontrarsi a viso aperto fin dai primi minuti. La partita è molto fisica e si gioca parecchio a centrocampo. Il PalaUno crea più occasioni nel primo tempo e mette in difficoltà gli avversari con le punizioni, come quella che Masi calcia all’incrocio al 9’ minuto, portando in vantaggio i suoi compagni. Masi e Sterlaccio provano a segnare più volte il secondo gol ma non ci riescono e, al 19’, è Masi...

