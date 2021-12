Assago-Zibido: i giallorossi agguantano la vetta nonostante la doppia inferiorità numerica

«Tanto cuore». La definizione che dà Armando Cioffi alla prestazione del suo Zibido, capace in 9 contro 11 dal 32' del primo tempo di imporsi per 3-1 sul campo dell'Assago. Aggiungiamoci anche la sua espulsione qualche minuto dopo e abbiamo i contorni di una vera e propria impresa compiuta da parte dei ragazzi giallorossi trascinati dal solito Anthony Pace e dagli autori dei gol Marrano, Borgo e Marazia. 1-1 dei padroni di casa è arrivato ancor in parità numerica con il colpo di testa di Baracchi. Zibido che aggancia al primo posto proprio l'Assago a quota 24 punti, anche se...

