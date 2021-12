Lombardina-Cimiano: Crisafulli e Brasca regalano tre punti fondamentali a Lombardi

Vittoria di misura per la Lombardina di Lombardi sul Cimiano di Raffi, le due squadre appaiate in classifica hanno dimostrato sul campo tutto il loro valore dando vita ad una gran bella partita estremamente equilibrata e decisa dagli episodi. Il parziale di 2-1 è sostanzialmente corretto per quanto riguarda il gioco espresso e le occasioni create, sebbene anche gli ospiti abbiano avuto le loro occasioni per trovare il pari e non sono mai usciti realmente dalla partita, sono pesate per i rossoneri alcune assenze proprio nel reparto d'attacco. Per quanto riguarda la Lombardina la partita è stata affrontata dai padroni...

