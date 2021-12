Cus Bicocca-Ausonia Academy: Senestraro e compagni calano il poker; Grassi, cuore da capitano

L’Ausonia Academy prosegue il suo cammino immacolato e mette una spunta verde anche sull’insidioso campo del Cus Bicocca, terza forza del campionato. Il 4-2 finale è griffato da nomi altisonanti: segnano il solito Senestraro, capocannoniere del girone, Di Dedda, Dozzio e Boccuzzi. I padroni di casa duellano come meglio possono e non si danno mai davvero per vinti, e in particolare vengono sospinti dalle scorribande di Ragazzini e dal gran cuore di Grassi, oggi autore di una splendida doppietta. Al calcio d’inizio, il Cus vede i suoi pali difesi da Sangalli e da una linea a quattro composta da Dagdaoui,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con