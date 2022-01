Gescal Boys-Iris: Amato è un fenomeno, ma la grande reazione bianconera permette a Donna e Arena di portare a casa il match

Quello tra Gescal Boys ed Iris è un match senza esclusione di colpi: le compagini scese in campo si danno battaglia già dalle prime battute. Nonostante la posizione in classifica la dia per sfavorita, la padrona di casa ha fin da subito un piglio deciso, di chi ha tutta la voglia di dimostrare di essere presente sia fisicamente che mentalmente. E lo fa con grande eleganza, accompagnata da alcune valide individualità che in più di un'occasione lasciano di stucco gli avversari: è il caso di Amato e delle sue punizioni mortali, o di Ermini, che sull'ultimo conquista la seconda rete grazie ad una ribattuta. Dall'altra parte del campo, ecco l'Iris, che briosa e compatta, porta a casa una gara combattuta con coraggio e determinazione, ma soprattutto con tanta pazienza. Negli ultimi minuti, infatti, rimane anche in dieci a seguito dell'espulsione per doppia ammonizione di Pernisa, ma questo non la distoglie dall'obiettivo che si è prefissata e nel giro di cinque minuti si intasca due gol con i quali conquista la vittoria per 3-2.

Amato micidiale. Nei primi minuti le due squadre partono subito all'attacco: da una parte c'è un Gescal che prova a spingere senza paura sull'acceleratore, mentre dall'altra c'è un Iris che sa mettersi in gioco e rischiare il tutto per tutto. A lungo andare però ad uscire è l'ospite, che si porta sotto rete con delle azioni degne di nota. È il caso di Pernisa, che favorisce Miceli con un meraviglioso assist. Quest'ultimo, in mezzo a due avversari, riesce a smarcarsi, ma manca di poco la porta. Qualche secondo dopo è ancora Pernisa a cercare la conclusione, che però si rivela troppo alta. Dall'altra parte, fin da subito si fa notare Amato: cinque minuti dopo il fischio d'inizio, infatti, tira la prima di una lunga serie di punizioni che toglieranno il fiato sia in campo che sugli spalti. Questa prima punizione, tirata da oltre trenta metri, termina dritta in porta: a salvare c'è Castiglione che ci arriva con la punta delle dita. A rispondere a questo primo tentativo, c'è ancora una volta Pernisa, che qualche minuto dopo, in mezzo a due avversari, parte all'arrembaggio e prova a servire Ballabio: a salvare la situazione c'è l'incontenibile Fornasari con un'uscita da manuale che toglie dagli impicci tutti quanti. Nonostante le varie occasioni, però, a spuntarla nei primi trentacinque minuti di gioco è Amato: chiamato a tirare un'altra punizione, stavolta attiva la modalità cecchino e da una lunga distanza insacca, portando i suoi sull'1-0.

Gli ospiti rispondono. Sul finire del primo tempo sono ancora gli ospiti a provare a spingere, questa volta con una nuova motivazione: accorciare le distanze e portarsi almeno sul pareggio prima dell'intervallo. A provarci è Donna, il quale si fa tutto il campo, saltando chiunque incontri sul suo cammino. Arrivato nei paraggi dell'area di rigore, si accentra e va al tiro, ma c'è ancora una volta la risposta pronta di Fornasari che respinge al mittente. Sulla respinta provano ad intervenire il duo Miceli-Pernisa: il primo recupera il pallone e lo passa al secondo che prova con il sinistro, ma non inquadra lo specchio della porta. Sul finire del primo tempo c'è ancora un'occasione per Donna, che grazie ad un calcio d'angolo tirato da Amadio prova la conclusione, troppo centrale per impensierire l'estremo difensore dei Gescal Boys. Al rientro, i ritmi si abbassano ed il gioco inizia a farsi un po' meno ordinato: l'Iris continua ad avere il pallone tra i piedi, ma non riesce a concretizzare le occasioni che conquista, continuando a rimanere sotto di una rete. Ma ecco che al quarto d'ora le cose iniziano a cambiare: gli ospiti conquistano un calcio di rigore, tirato e segnato da Ballabio. La risposta degli avversari non si fa attendere ed ecco che tre minuti dopo c'è la bellissima azione di Capogna che riesce a smarcarsi ed a portare avanti l'azione in maniera egregia: arrivato al limite dell'area, prova ad accentrarsi, ma sbaglia il retropassaggio che si perde tra i piedi dell'Iris. Ed ecco che negli ultimi dieci minuti si scatena l'inferno: il primo ad andare al gol in mezzo alla mischia in area di rigore e di testa è Donna, il quale sblocca il risultato portando finalmente i suoi in vantaggio. Appena sei minuti dopo è il turno del subentrato Arena, che conquista il gol decisivo della vittoria: sulle battute finali rimane spazio per un altro calcio di rigore, questa volta conquistato dai padroni di casa. A segnarlo è Ermini, che approfitta della parata di Castiglione per ribattere ed andare al gol.

IL TABELLINO

GESCAL BOYS-IRIS 2-3

RETI: 22' Amato (G), 14' st rig. Ballabio (I), 28' st Donna (I), 31' st Arena (I), 39' rig. Ermini (G).

GESCAL BOYS (4-4-2): Fornasari 8, Talia 6.5 (15' st Cantaluppi 6), Mangano 6.5 (1' st Conese 7), Ermini 7, Amato 8, Corrales Velasquez 7.5, Buonocunto 6.5 (Pompilio 8' st 6), Artinelli 6.5 (Fopiani 11' st 6), Da Silva Grimaldi 6.5 (Moretti 1' st 7) La Rosa 6.5, D'Amico 6.5 (1' st Capogna 7). All. Tomaselli 7.5. Dir. Conese.

IRIS (3-5-2): Castiglione 7, Ballabio 7.5, Rapetti 7, Donna 7.5, Bianco 7, Ravagli 7, Gomez Alvarenga 7, Pernisa Lorenzo 7.5, Lecheheb sv (18' Paparone 8), Amadio 8 (35' st De Luca sv), Miceli 8 (13' st Arena 7). A disp. Moroni, Rivellino, Kamp. All. Ciriolo 7.5. Dir. Tavolieri.

ARBITRO: Giacalone di Lomellina 5.5.

AMMONITI: Pernisa (I).

ESPULSI: Pernisa (I).

LE PAGELLE

GESCAL BOYS

Fornasari 8 Sa il fatto suo: salva in diverse occasioni le sorti della partita e porta a casa un match giocato con sudore e grinta. Non cede mai di un millimetro, solo in ultimo ha una lieve incertezza che porta al terzo gol gli avversari, ma per il resto c'è e la squadra stessa sa che può contare sui suoi guantoni.

Talia 6.5 Una partita giocata un po' sottotono, ma comunque conquistata con grande fatica e determinazione e che gli permette di portare a casa un buon risultato (15' st Cantaluppi 6).

Mangano 6.5 Dalle sue parti si gioca poco, ma quando viene chiamato in causa risponde sempre "presente"

1' st Conese 7 La sua partita si apre nella seconda parte del secondo tempo: in diverse occasioni si rivela quasi fatale per gli avversari: una delle tante acrobazie è quella fatta intorno al 23' in cui tira una punizione che manca di poco la porta, facendo mancare il fiato a tutti per qualche istante.

Ermini 7 Ci mette il fisico, taglia la strada, infastidisce: insomma quando ha la palla tra i piedi lo spettacolo è servito. Lo scontro con gli avversari è avvincente e dinamico.

Amato 8 Un atleta che si è fatto notare soprattutto per la grandissima capacità di tirare le punizioni: al fischio dell'arbitro, dopo la prima volta che lo si vede in azione, parte sempre un brivido che percorre tutta la schiena. Ed è infatti da una di queste giocate che arriva il primo gol per la squadra di casa: da più di trenta metri, il classe 2007, centra in pieno la rete portando i suoi sull'1-0.

Corrales Velasquez 7.5 Copre in maniera egregia il proprio territorio e fa una buona guardia agli avversari, soprattutto a Miceli, che sa rendersi insidioso.

Buonocunto 6.5 Match non giocato al 100% per l'atleta: tocca poche palle, ma fa comunque la sua parte (Pompilio 8' st 6)

Artinelli 6.5 Nonostante la grande tenacia, la partita non entra mai veramente nel vivo per il numero 8 della squadra di casa (Fopiani 11' st 6).

Da Silva Grimaldi Ci prova per tutto il primo tempo, ma le azioni sono poche e la squadra non riesce a concretizzare (Moretti 1' st 7).

La Rosa 6.5 I tiri e le azioni scarseggiano in quella zona del campo ed il lavoro, per forza di cose, è poco. L'Iris è perennemente nella metà campo avversaria e lui può fare ben poco per ribaltare le sorti del match.

D'Amico 6.5 Discorso analogo a quello fatto per il compagno La Rosa, dopo i primi cinque minuti di gara, il gioco dalla sua parte si fa sempre più rado non permettendogli di entrare completamente in partita.

1' st Capogna 7 Ha tutto il secondo tempo per farsi notare: le sue azioni sono buone e sa rendere vivace il gioco davanti alla porta avversaria.

All. Tomaselli 7.5 Nel corso del campionato la sua squadra si è ritrovata in ultima posizione con soli 3 punti, ma la partita andata in scena oggi racconta di una compagine formata da elementi validi che hanno ancora molto da dare e da dimostrare.

IRIS

Castiglione 7 Nel corso della partita viene chiamato in causa poche volte, ma si dimostra sempre all'altezza della situazione. Nel corso degli ultimi secondi di match, in prima battuta, riesce anche a parare il rigore calciato dalla squadra avversaria. Fa un ottimo lavoro.

Ballabio 7.5 È un atleta che sa già il fatto suo: è in grado di tenere bene il campo, salta gli avversari come niente e sa gestire le giocate in maniera egregia, riuscendo a fare la differenza.

Rapetti 7 Gioca una buona partita ed è un buon appoggio per i compagni di squadra, che sanno di poter contare su di lui

Donna 7.5 A volte ha qualche tentennamento di troppo nell'andare al tiro, facilitando il lavoro degli avversari che riescono a recuperare ed a bloccarlo, ma il suo lavoro è sicuramente ottimo. La presenza fisica e tecnica si fanno sentire anche in diverse occasioni in cui crea degli assist.

Bianco 7 Il suo lavoro si intensifica in maniera netta nel corso del secondo tempo, ma tiene bene.

Ravagli 7 Le sue sono delle buone giocate intervallate da una buona copertura della propria area di competenza. Fa un buon lavoro.

Gomez Alvarenga 7 Copre il centrocampo con grande personalità e tecnica e ciò gli consente di portare a casa un match giocato ad un ottimo livello

Pernisa 7.5 Grinta da vendere mescolata ad un'ottima tecnica ne fanno un giocatore pericoloso ed in grado di mettere in seria difficoltà gli avversari, soprattutto nel corso del primo tempo, dove dà il meglio di sé.

Lecheheb sv La sua partita si ferma dopo appena 18 minuti di gioco.

18' Paparone 8 È l'uomo in più, quello che sa essere al posto giusto nel momento giusto in ogni momento della gara. Nota a favore: si propone spesso per cercare di aiutare i compagni ad avanzare nella metà campo avversaria.

Amadio 8 Per lui è una gara giocata in maniera egregia: perfetto nel gestire i lanci lunghi, bravissimo a smarcarsi, è ottima pedina nello scacchiere di Ciriolo (35' st De Luca sv).

Miceli 8 Come Amadio, riesce a destabilizzare la difesa riuscendo ad essere veloce, scattante e mai scontato nelle giocate

13' st Arena 7 Autore del gol decisivo, porta a casa un'ottima gara

All. Ciriolo 7.5 La squadra è in grado di mettere il bastone tra le ruote all'avversaria già dalle prime battute. Dopo un primo tempo scattante, dinamico e brioso, il secondo tempo verte su azioni leggermente più disordinate e poco concrete, complice, forse, anche la stanchezza, ma ciò non toglie il fatto che gli atleti allenati da Ciriolo sappiano il fatto loro e che lo dimostrino ogni volta che ne hanno la possibilità.

ARBITRO

Giacalone di Lomellina 5.5 Piccoli errori di valutazione non aiutano la gara delle squadre scese in campo, che a tratti tendono ad innervosirsi

LE INTERVISTE

Al termine della gara, il primo a parlare è Tomaselli, che racconta: «Sono soddisfatto di come abbiamo affrontato la gara. Arriviamo da una situazione molto delicata perché siamo rimasti fermi per molto tempo ed è bello vedere la reazione che c'è stata». Prosegue Ciriolo, che fa i complimenti alla squadra avversaria: «I nostri avversari non meritano il posto in classifica in cui si trovano in questo momento, devo fare i miei complimenti per come hanno gestito la partita. Sono contento del risultato, ma non della prestazione. Al momento ci manca quella cattiveria che ci dovrebbe portare a concretizzare le azioni ed andare al gol. So di avere un gruppo valido, ma dobbiamo fare un passo in avanti e dobbiamo lavorare affinché si riesca a concretizzare, oltre che a creare».