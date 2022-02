La suspence prima del fischio d'inizio, poi le emozioni del campo

Tanta attesa iniziale per una partita che sembrava non dover neanche cominciare e in cui l'incertezza regna fino all'ultimo attimo del match che poi si risolve con un pareggio senza reti tra i padroni di casa del Sempione e la Baranzatese. Prima del fischio d'inizio con il quale il direttore di gara fa cominciare il match infatti, una suspence di circa un'ora intercorre tra il momento prestabilito per il via della partita fino al primo pallone giocato in campo. Il motivo di tanta attesa è presto spiegato: al campo l'unico a mancare è l'arbitro. Il direttore designato non è presente...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con