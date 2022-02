Pitalieri c'è sempre, Pretolani crea, Spadone e Xhihani sono affamati

SEMPIONE Lupo 6.5 I suoi compagni si affidano a lui per le ripartenze dal basso. Nonostante un po' di apprensione riesce sempre a uscirne bene. Anche con le mani è affidabile. Scarparo 6.5 Galoppa sulla corsia di destra e si dimostra efficiente in entrambe le fasi. Corre molto e fino alla fine è sempre uno dei più propositivi. Busnari 7 A sinistra è dotato di una resistenza non indifferente e per tutto il match difende con cura e si fa vedere in avanti (35' st Galullo sv) Mistretta 7 Gira tutto il campo e con agonismo cerca di rubare palloni...

