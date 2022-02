Una magia di Cini, professione difensore, stoppa la rincorsa della Viscontini

Nel recupero dell'ottava giornata il Vighignolo sconfigge la Viscontini con il risultato di 2-1. La seconda in classifica perde tre punti importanti, permettendo al Leone XIII di restare a più 4 in classifica. Per i padroni di casa arriva un risultato importantissimo, che può dare grande fiducia in ottica futura dopo un inizio deludente di campionato. Nel primo tempo i rigori di Scotuzzi e Valentino impattano la sfida, ma nella ripresa sale in cattedra Cini, che pesca il jolly da fuori area siglando un gol tanto importante quanto bello. Un risultato inaspettato ma che rispecchia ciò che si è visto...

