Dieci secondi per sognare, la padrona di casa continua la corsa verso il podio

Lo scontro tra la terza e la settima in classifica non lascia molti dubbi su quello che si noterà successivamente sul campo: appena dopo dieci secondi dall'inizio del match, il Palauno passa in vantaggio, dopo quattro minuti raddoppia. La maggior parte del tempo, il gioco ruota intorno alla metà campo degli ospiti, spesso occupati a tenere a bada gli avversari. Ma ciò nonostante, il Cimiano non è un squadra abituata a subire, e dopo una fase di studio, prova ad uscire dal proprio guscio per tentare di riportare il risultato su una situazione più stabile: aiutati dal prodigi come Palmer,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con