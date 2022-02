Inzaghi conosce il suo super portiere Artioli, ma questo non basta al Settimo

Partita emozionante e ricca di occasioni quella vista tra il Settimo Milanese, allenato da Simone Inzaghi, ed il Corbetta, guidato da Pierluigi Acri. Ad avere la meglio sono stati proprio quest'ultimi che si sono imposti con il risultato netto di 2-0. Nonostante le condizioni del campo a dir poco pietose, i giocatori in campo sono riusciti ad offrire una prestazione molto positiva. A tenere maggiormente il pallino del gioco sono stati gli ospiti, i quali sono passati in vantaggio al 4' del primo tempo grazie al rigore trasformato da Riccardo Carriero, per poi raddoppiare al 6' della ripresa con il...

