Le pagelle: Liccardo salvatore, ma l'inno lo canta Mameli con i suoi

Grande match per il Palauno, che sbanca completamente la partita e lo fa già dalle prime battute, ovvero dopo dieci secondi di gioco. Al triplice fischio, i padroni di casa rientrano negli spogliatoi con un risultato netto di 4-0: ad andare a segno Gonzati, Sterlaccio, Ducan e Berretti. Niente da fare per il Cimiano, che nonostante le personalità dei singoli, non riesce a concretizzare le poche occasioni avute. PALAUNO Fiaschi 7 Non viene chiamato a troppo lavoro soprattutto nel corso del primo tempo, in cui la maggior parte del gioco avviene nella metà campo avversaria. Riesce comunque ad essere un...

