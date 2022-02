I David di Pero coppia letale e vincente per la scultura di Manno

Non bastano le sgaloppate alla Theo Hernandez di Patrono per salvare la nave di Simone Inzaghi targata Settimo Milanese, il Pero gioca alla grande e batte i padroni di casa con il punteggio di 4-0. Fin dall'inizio la squadra guidata da Vito Manno, scesa in campo con un 4-4-2, si è dimostrata più aggressiva. L'allenatore dei biancorossi, d'altro canto, ha provato di creare qualche occasione con il suo 4-3-3, ma niente da fare. Ad aprire le danze, nel primo tempo, è stato De Oliveira con un'azione al limite dell'incredibile. A seguirlo sono arrivati, tutti nella ripresa, gli altri gol: quello...