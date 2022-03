Carriero fa da guida: 8; Celano con personalità: 7; Costantini un cecchino: 7

Lo scontro tra la capolista Leone XIII e il Corbetta si è rivelata essere un testa a testa senza fine, fatto di botte e risposte: terminata in pareggio per 4-4, per tutta la durata del match le due compagini si sono inseguite e hanno dato battaglia per cercare di portare a casa il risultato. LEONE XIII Barbieri 6.5 Porta a casa un lavoro pulito. Non può nulla sui gol che arrivano Maffeis 6.5 Fa un buon lavoro di appoggio in fase dell'avanzata dei suoi, ma è sempre pronto anche in fase difensiva. Lo trovi sempre in posizione e difficilmente si...

