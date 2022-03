Il rigore che riporta la partita sul pari: la grande giocata di Carriero

Lo scontro tra la capolista Leone XIII e la temporanea seconda in classifica Corbetta - spodestata già al termine della gara dalla Triestina, protagonista di una gara ricca di gol contro l'Iris che l'ha portata ad imporsi per 6-2 e che attualmente ha ancora due gare da recuperare - può definirsi come una continua rincorsa terminata in pari. Quattro gol per parte, che accontentano almeno parzialmente gli ospiti che all'andata persero 3-2, fanno da cornice ad una partita pazza e senza esclusione di colpi: termina così 4-4. IN AGGIORNAMENTO LA APRE PELLEGRINI I primi minuti si rivelano essere quelli più...

