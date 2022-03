La stella Pace illumina il cammino verso i Regionali

Dopo l’andata, anche a Zibido finisce con la vittoria dei giallorossi, nello scontro diretto contro l’Assago. Un 4-1 finale forse un po’ troppo ingeneroso per gli ospiti, che erano riusciti a pareggiare a inizio ripresa con Zuppichini, il gol del vantaggio di Marrano. A fare la differenza, con tre gol siglati nella ripresa, è il solito Anthony Pace, autore tra l’altro dell’assist vincente per la rete che ha sbloccato la gara. Prestazione collettiva ottima per la formazione guidata Antonacci e Cariello che si avvia a vincere il girone e affrontare così il triangolare che rappresenta la prima fase per decretare...

