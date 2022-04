Pallone pesante sul dischetto? Ci pensa Valentino

Nel finale la freddezza di Luca Valentino regala la gioia della vittoria al Vighignolo, che batte con il risultato di 1-0 la Triestina 1946. Il calcio di rigore assegnato nello scadere della partita condanna ai biancorossi a dover sperare in un botteghino pieno nelle partite da recuperare se vogliono aggiudicarsi il secondo posto, posizione occupata attualmente dal Corbetta che, in mattinata ha vinto per 4-0 contro il Gescal Boys. Nonostante un finale dagli animi accesi, sia in campo che in tribuna, bellissimo è stato lo spettacolo che entrambe le squadre hanno regalato. Da segnalare la grande quantità di gesti tecnici...

