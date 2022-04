Damiani e Dipalma ispirati e indiavolati: 8; Camurri prova ad alzare il muro sulla trequarti: 6.5

L'Atletico CVS doveva almeno pareggiare sul campo dello Schuster per vincere matematicamente il campionato e la squadra rossoblù ha centrato la vittoria con un secco 3-0. Purtroppo per i ragazzi di Luca Perego, a casa per motivi di salute e sostituito dal tecnico dell'Under 14 Putelli, si è verificato un brutto infortunio di Nima Saavedra, uscito a inizio ripresa in ambulanza, che sembra aver riportato la rottura di tibia e perone. Per lui si teme un lungo stop. L'augurio è quello di rientrare il prima possibile. LE PAGELLE SCHUSTER Mirarchi 6.5 Compie due ottime parata in avvio che mantengono la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con