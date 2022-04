L'armata dei record vince il campionato, ma perde un guerriero per un brutto infortunio

Doveva essere un pomeriggio di festa per l’Atletico CVS e alla fine così è stato, vista la vittoria per 3-0 sullo Schuster e la conquista matematica del primo posto del girone A. Il sapore del successo sul campo, però, è più amaro che dolce. La formazione ospite, infatti, a inizio secondo tempo ha dovuto perdere Nima Saavedra, vittima di un bruttissimo infortunio che gli è costato tibia e perone, in seguito a un contrasto di gioco, che ha costretto i dirigenti delle due squadre a chiamare l’intervento dell’ambulanza per portarlo fuori dal campo. Il centrocampista rossoblù molto probabilmente ha riportato,...

